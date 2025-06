Theo Hernandez pronto per la Juve: c’è lo scambio, arriva l’annuncio

Uno scambio incredibile, al centro di tutto Theo Hernandez che potrebbe finire in bianconero: ecco l’ultima idea di Juve e Milan

Quella che il Milan sta vivendo sarà un’estate all’insegna della rivoluzione. L’ennesima, dopo le strategie errate e la doppia scelta sbagliata in panchina: prima Fonseca, poi Conceicao. Starà adesso a Massimiliano Allegri tentare di aggiustare il prima possibile un giocattolo che pare irrimediabilmente rotto.

Il neo direttore sportivo Igli Tare sta già lavorando sul come e dove rinforzare la rosa milanista: molto, però, dipenderà dai tanti addii che attendono il ‘Diavolo’. Non è un mistero che tra i principali crucci da risolvere durante questa sessione estiva di calciomercato, in casa Milan, vi sia quello legato al futuro di Theo Hernandez. Il laterale transalpino negli ultimi tempo ha rotto con il club di Via Aldo Rossi, accantonando del tutto l’idea di rinnovare con i rossoneri.

Il Milan, d’altro canto, ha preso la sua decisione: Theo non rientra più nei piani della società, a maggior ragione visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. E così da settimane si susseguono diverse idee riguardanti quella che sarà la prossima squadra del terzino rossonero. Niente più Milan. Ma dopo aver rifiutato la pista araba e vista sfumare la possibilità di giocare con l’Atletico Madrid, è evidente che le idee comincino a scarseggiare. D’altro canto una suggestione, sullo sfondo, potrebbe lasciare di stucco i tifosi rossoneri.

Perché già da tempo si parla di un conclamato corteggiamento della Juventus per Theo Hernandez, con la Vecchia Signora pronta a tentare un colpo che sarebbe decisamente da urlo. In tal senso, nelle scorse ore, è arrivata un’indiscrezione incredibile che confermerebbe la pista bianconera, con uno scambio folle che sta facendo capolino, tra Milan e Juventus.

Milan, addio Theo: super scambio con la Juventus

Il giornalista Luca Momblano, particolarmente informato sul tema del mercato bianconero, ha fatto il punto della situazione legata a Theo Hernandez. Su ‘Juventibus’ la rivelazione che riguarderebbe uno scambio da urlo sull’asse Milano-Torino: qualcosa di veramente inatteso.

Secondo quanto riferito Theo Hernandez potrebbe davvero vestire la maglia della Juventus, con la Vecchia Signora pronta a mettere sul piatto uno degli ultimi arrivati, un calciatore che per caratteristiche tecniche farebbe al caso dei rossoneri. Nico Gonzalez, esterno giunto un anno fa dalla Fiorentina, ha sicuramente deluso. E così non è da escludere una sua partenza, magari come suggerito da Momblano proprio all’interno di una trattativa col Milan per Theo.

Le alternative non mancano. Al Milan piace da tempo Andrea Cambiaso, che pare però al momento destinato a restare. Senza dimenticare il grande sogno di Massimiliano Allegri: Dusan Vlahovic. Il nodo, legato al bomber serbo, sarebbe solo uno: lo stipendio da 12 milioni di euro. Staremo a vedere ma Theo Hernandez continua a rimanere nell’orbita bianconera.