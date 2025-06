Abraham da non credere, mossa a sorpresa sul suo futuro

Scelta a sorpresa per il futuro di Abraham, destinato a lasciare il Milan dopo la fine del prestito: cosa succederà con l’inglese

Tammy Abraham è arrivato lo scorso anno al Milan con la formula del prestito secco. Percorso al contrario invece per Alexis Saelemaekers, che ha fatto il viaggio inverso: il belga, come aveva fatto col Bologna di Thiago Motta, si è confermato un giocatori di ottimo livello che i rossoneri avrebbero fatto bene a tenere giugno scorso come aveva chiesto di fare Paulo Fonseca, ma come al solito la dirigenza ha scelto un’altra strada. Quella sbagliata, puntualmente. Abraham non ha avuto lo stesso rendimento di Saelemaekers, anzi: ha attraversato dei buoni periodi, ma senza mai convincere del tutto.

E c’è anche un altro problema per la sua permanenza a Milano: lo stipendio da giocatore della Roma è addirittura superiore (o quasi) a quello di Rafael Leao, un problema che rende impossibile la sua permanenza al Milan. L’inglese quindi farà sicuramente rientro a Roma, così come Saelemaekers tornerà a Milano. E se per il belga, con Allegri, ci sono probabilità di permanenza (a meno di offerte importanti dalla Premier League), per l’ex Chelsea potrebbe verificarsi uno scenario a grande sorpresa.

Abraham, scenario a sorpresa: decisivo Gasperini

La Roma ha deciso di ripartire da una struttura societaria nuova e da un allenatore che, dopo dieci anni di grandi risultati all’Atalanta, è pronto a ricostruire anche la squadra giallorossa: è Gian Piero Gasperini, uno dei migliori allenatori italiani in circolazione. Lo ha scelto Claudio Ranieri, che ha assunto il ruolo di Advisor dei Friedkin dopo la fine della scorsa stagione da allenatore. Ed è anche sua la scelta di assumere Frederic Massara come nuovo direttore sportivo al posto di Ghisolfi, mandato via a sorpresa in queste ore.

Ed è qui che potrebbero cambiare le cose per Abraham. Gasperini, negli anni a Bergamo, è stato fenomenale con ogni tipo di centravanti: con lui è riuscito a fare delle ottimi stagioni anche Andrea Petagna, che altrove non ha di certo brillato per capacità realizzative. Ecco quindi che per l’inglese potrebbero aprirsi prospettive molto interessanti: la Roma, su suggerimento del Gasp, potrebbe anche decidere di tenersi Abraham e provare a valorizzarlo. Ricordiamo che fu acquistato su richiesta di José Mourinho per oltre 40 milioni dal Chelsea: dopo una buona prima stagione, ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che ha influito e parecchio sul suo rendimento. Non è più riuscito a ripetersi e nemmeno il passaggio al Milan lo ha aiutato. Incontrare Gasperini può essere la svolta per la sua carriera.