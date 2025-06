Accordo raggiunto, il Milan lo ‘regala’ a Galliani: colpo Monza

Continua la proficua sinergia tra i rossoneri e il club brianzolo, nel segno di quanto tracciato durante queste ultime stagioni…

Il Milan e il Monza: un binomio lombardo che va avanti da quasi un decennio. Sin dal momento in cui Fininvest S.p.A. ha rilevato la proprietà del club che all’epoca militava in serie C, verso la fine di settembre 2018, era palese che in virtù del glorioso passato calcistico della famiglia Berlusconi, tanto ‘milanismo’ sarebbe di lì in avanti transitato in Brianza.

E di fatti fu proprio un ex rossonero in panchina a conseguire il ritorno in cadetteria dopo diciannove anni di assenza: Cristian Brocchi. Così come fu un altro milanista fatto e finito quale ‘Giovannino’ Stroppa a portare il Monza in serie A per la prima volta nella sua storia, battendo il Pisa nella finale play-off del 2022.

Ma anche tra i giocatori se ne contano a iosa con il dna rossonero portati in Brianza da Galliani nell’arco di questi anni: Gabriel Paletta, Kevin-Prince Boateng, Mario Balotelli, Andrea Petagna, Daniel Maldini, Lorenzo Colombo sino ad arrivare a Kevin Zeroli in questi ultimi mesi dell’annata 2024-2025.

Zeroli torna a Monza, a breve l’ufficialità

La scelta di spedire l’ex capitano della primavera in Brianza non è stata esente da strascichi morali o rimpianti, specie per quel che concerne il Milan Futuro. La seconda squadra, che sulla carta serve a formare giocatori utili per i massimi livelli, è andata incontro ad una nefasta retrocessione nel play-out con la Spal. Facile parlare con il senno del poi, ma è chiaro che un giocatore con il talento di Zeroli sarebbe servito tanto.

Il Milan ha ritenuto che per lo sviluppo di Zeroli fosse più opportuno che continuasse a giocare in serie A, anziché tergiversare in terza divisione. Tuttavia non è che tra le fila del Monza sia riuscito a brillare, anzi si è trovato nel vortice di negatività che ha condotto il Monza alla retrocessione con tanto di ultimo posto.

Ciononostante Zeroli ha saputo farsi apprezzare dall’ambiente che brama di riaverlo con sé il prima possibile, per affrontare il campionato cadetto con l’auspicio di tornare immediatamente nella massima categoria del calcio italiano. Per Zeroli potrebbe essere un’occasione per trovare quella continuità che per ora gli è sempre mancata.

La formula che il Milan intende adottare è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto a favore del Monza. Mancano ancora da limare alcuni dettagli, come ad esempio la cifra per l’eventuale contro-riscatto che sarà sicuramente inserita tra le clausole. Ma un favore a Galliani il Milan non si può mai permettere di rifiutarglielo.