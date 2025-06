Blita a Casa Milan, firma e addio: la scelta è presa

Movimenti continui in via Aldo Rossi: Igli Tare protagonista di diversi incontri. Uno è stato decisivo, il punto della situazione

Sono giorni intensi per il calciomercato del Milan. I rossoneri sono chiamati a fare diverse operazioni sia in entrata che in uscita e il lavoro di Igli Tare non può certo essere poco. Così nelle scorse ore sono stati diversi gli incontri nella sede del club rossonero, in via Aldo Rossi.

Si è parlato soprattutto di cessioni. D’altronde diversi affari sono al momento bloccato e non aiutato le trattative per i giocatori in entrata. Mike Maignan e Theo Hernandez avrebbero potuto lasciare subito il Milan, ma non è stato così. Per il portiere ora la possibilità di un rinnovo ci sono, per il terzino la speranza principale, invece, resta quella di una sistemazione altrove.

Ma la lista dei partenti, come più volte detto, è davvero lunghissima: il Milan rischia di mettere in atto una vera e propria rivoluzione in questa lunga e calda estate. Servirà però calma e sangue freddo perché Igli Tare no ha alcuna intenzione di svendere i propri giocatori.

Milan, Camarda ai saluti: il punto della situazione

Di certo si farà molta attenzione nel cedere Francesco Camarda. Il Milan vuole fare la scelta giusta per il giovanissimo centravanti, che ha vissuto un’annata complicata, tra prima squadra e Milan Futuro. Non è riuscito a trovare continuità e non ha potuto dunque esprimersi come si sperava.

A gennaio avrebbe potuto lasciare il Milan per trasferirsi al Monza. Era tutto fatto, ma Zlatan Ibrahimovic si è opposto alla sua cessione in prestito. Stavolta non accadrà: Camarda ha espresso la volontà di giocare con continuità. Ha poco senso farglielo fare in Serie D. Ecco perché saluterà certamente, non prima di aver prolungato il proprio contratto fino al 2028 con il Diavolo, a testimonianza di quanto sia centrale nel progetto dei rossoneri.

Ora va capito dove è meglio per Camarda farsi le ossa. C’è il Lecce che si è fatto avanti, ma sono soprattutto squadre di Serie B, che sono intenzionate a puntare sul giovane bomber. La Carrarese e il suo progetto giovani affascinano, ma attenzione allo Spezia, oltre che al Monza dove ritroverebbe Zeroli, trasferitosi in Brianza nelle scorse ore, ovviamente con la formula del prestito