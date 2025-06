Doppio sconto e cessioni in chiusura: il Milan si prepara a salutarli

La società rossonera potrebbe abbassare le richieste per due calciatori e favorirne così le cessioni.

Igli Tare ha tante difficili situazioni da sistemare, ad esempio quelle riguardanti i giocatori che rientrano dei prestiti e che sono fuori dal progetto Milan. Urge trovare delle soluzioni nel più breve tempo possibile, così da liberarsi di alcuni stipendi e incassare un po’ di milioni.

Inoltre, non è l’ideale avere in ritiro calciatori che Massimiliano Allegri ritiene fuori dalle sue idee. Sarebbe positivo riuscire a vendere in fretta gente come Yacine Adli, Noah Okafor, Ismael Bennacer e Tommaso Pobega. Può arrivare un discreto gruzzoletto di denaro cedendoli a titolo definitivo.

Calciomercato Milan: doppia vendita con prezzo ribassato

Per Adli e Okafor non c’è alcuna chance di permanenza nelle squadre (Fiorentina e Napoli, rispettivamente) che li hanno avuti in prestito nella scorsa stagione. Potrebbe essercene qualcuna, invece, per Bennacer e Pobega.

Il centrocampista algerino si era trasferito al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro più 3 di bonus. Il club francese non sembra intenzionato a esercitare l’opzione di acquisto a questo prezzo, però potrebbe tenere il giocatore se il Milan facesse uno sconto. Ipotizziamo un nuovo prezzo di 10 milioni fissi più bonus.

Come per Bennacer, anche per Pobega il diritto di riscatto è fissato a 12 milioni fissi, ,ma senza bonus aggiuntivi. Il Bologna non vuole spendere così tanto, ma il Milan potrebbe venirgli incontro abbassando la propria pretesa. Anche in questo caso, si potrebbe accontentare di 10 milioni.

Per Tare sarebbe positivo riuscire a trovare un accordo con Marsiglia e Bologna, evitando di intavolare nuove trattative che si potrebbero richiedere troppo tempo. Per Bennacer era anche trapelata l’ipotesi di un nuovo prestito, sempre all’OM, però poi non ha preso piede. Non rimane che attendere per capire cosa succederà con questi due calciatori.

Nel caso dell’algerino va considerato pure lo stipendio di 3-3,5 milioni di euro netti che percepisce annualmente. Non sono pochi, soprattutto per un giocatore che non ha fatto prestazioni molto esaltanti nell’ultima stagione. Forse, anche lui potrebbe chiamato a rivedere le sue pretese economiche per garantirsi una buona sistemazione. A meno che non inizi a valutare pure l’Arabia Saudita come destinazione per proseguire la sua carriera. Già un anno fa c’erano state delle richieste, potrebbero ripresentarsi.

Pobega non dovrebbe avere problemi a trovare un’altra squadra, se saltasse la permanenza a Bologna. Da capire le condizioni di un’eventuale nuova operazione.