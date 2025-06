L’ex Milan torna in Serie A per la rivale, tifosi rossoneri gelati

Un dirigente che ha fatto cose importanti a Milano è ormai pronto al ritorno nel campionato italiano.

In questo mese di giugno i club si stanno muovendo intensamente per quanto riguarda il calciomercato, ma c’è anche chi deve sistemare il proprio assetto dirigenziale.

Basti pensare alla Juventus, che dopo aver licenziato Cristiano Giuntoli e assunto Damien Comolli come direttore generale è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Ci sono più nomi accostati alla società bianconera, uno di questi è Florent Ghisolfi, fresco di separazione dalla Roma. Si era parlato anche di Frederic Massara, che però avrà un altro destino.

Frederic Massara pronto a tornare a lavorare in Italia

Sarà proprio Massara a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. È stato raggiunto l’accordo nelle scorse ore per il suo arrivo. In realtà, un ritorno, dato che ha già lavorato in giallorosso tra il 2011 e il 2019, ricoprendo anche il ruolo di ds.

Massara è reduce da una non esaltante esperienza in Francia al Rennes. Ingaggiato a luglio 2024, la separazione è stata ufficializzata nel maggio scorso dopo un campionato che la squadra ha concluso al dodicesimo posto della classifica. In Coppa di Francia c’è stata anche l’eliminazione contro il Troyes. Le parti hanno concordato di dirsi addio e di intraprendere nuove strade.

L’ex ds del Milan aveva gran voglia di tornare a lavorare in Serie A. Dopo qualche contatto con la Juventus, si è aperta l’ipotesi Roma e alla fine è proprio nella capitale che ripartirà la sua carriera professionale. Una piazza che conosce bene e nella quale potrà contare anche su Claudio Ranieri come consulente. L’ex allenatore giallorosso sarà una figura importante per tutto l’ambiente.

L’attuale allenatore è Gian Piero Gasperini, che ha delle richieste precise per la costruzione della squadra e che si aspetta che la società lo accontenti. L’ex Atalanta è un tecnico esigente ed è esigente anche la tifoseria romanista, che vorrebbe rivedere la Roma in Champions League. L’obiettivo della prossima stagione sarà proprio quello di chiudere nelle prime quattro posizioni della classifica.

Massara, assieme a Paolo Maldini, riportò il Milan in Champions e poi anche a rivincere lo Scudetto. Sogna di fare qualcosa di simile pure nella capitale, consapevole delle difficoltà di questo tipo di impresa.