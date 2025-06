Javi Guerra al Milan, il Valencia spara alto sul prezzo: i dettagli

Il club rossonero sta provando a ingaggiare il centrocampista spagnolo: ecco le ultime notizie su questa trattativa.

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato, finora sono state pochissime le operazioni fatte da Igli Tare. Di ufficiali sono le cessioni definitive di Tijjani Reijnders al Manchester City e di Marco Pellegrino al Boca Juniors, oltre a quella di Kevin Zeroli in prestito secco al Monza.

Ufficiosamente la società rossonera ha “bloccato” Luka Modric, che arriverà a parametro zero dopo il Mondiale per Club disputato con il Real Madrid. Per il resto, ci sono più trattative in corso e si spera di vedere un’accelerata nei prossimi giorni. Tra queste c’è quella riguarda Javi Guerra, centrocampista del Valencia.

Calciomercato Milan, affare Javi Guerra: le ultime news

Secondo quanto rivelato da Onda Cero, il club spagnolo sta provando a rinnovare il contratto del giocatore. Tuttavia, la negoziazione non è facile, perché la richiesta di Javi Guerra è di 6 milioni di euro lordi a stagione. Vorrebbe lo stesso stipendio del capitano José Luis Gaya. La fonte spagnola riferisce che tale pretesa economica rende praticamente impossibile il rinnovo, dato che il Valencia non vorrebbe andare oltre i 4 milioni di euro lordi annui.

Il calciatore ha rifiutato la proposta formulata dalla società, che ritiene inaccettabili le sue richieste. L’entourage ha offerto Javi Guerra a più club europei in grado di soddisfare le pretese salariali. Onda Cero spiega che comunque il centrocampista non viene ritenuto in vendita, ma che il discorso potrebbe cambiare nel caso in cui venisse avanzata un’offerta da 30-35 milioni di euro per il cartellino.

Considerando che il contratto di Javi Guerra scade a giugno 2027, il Valencia è pronto a tenere il calciatore un altro anno se non dovesse arrivare una proposta ritenuta congrua. Rischia di doverlo vendere a un prezzo inferiore tra un anno, però probabilmente spera anche di convincerlo a rinnovare nel frattempo.

La prima offerta fatta dal Milan è di circa 20 milioni di euro, quindi molto lontana dalla pretesa del club spagnolo. Probabilmente, servirà una proposta da circa 25 milioni di euro fissi più bonus per provare a strappare il sì del Valencia. Nei prossimi giorni i contatti andranno avanti. Tare proverà a regalare a Massimiliano Allegri quello che sarebbe un ottimo innesto per il centrocampo.