L’assist di Gattuso al Milan per il grande colpo: ora si può

Le parole di Gattuso potrebbero convincere il Milan ad accelerare nelle trattative: il giocatore è un obiettivo di Allegri

A grande sorpresa, Gennaro Gattuso è diventato il nuovo commissario tecnico dell’Italia dopo l’esonero di Luciano Spalletti in seguito alla dura sconfitta contro la Norvegia. Dopo aver provato a convincere Claudio Ranieri, che non ha voluto lasciare il suo impiego alla Roma come Advisor dei Friedkin, la scelta è ricaduta sull’ex centrocampista e allenatore del Milan, che è stato presentato oggi alla stampa. Per Rino c’è un grande e duro lavoro da fare: portare l’Italia ai Mondiali dopo otto anni di assenza. La situazione del girone non è semplice ma lui potrebbe essere l’uomo giusto per ricreare il gruppo giusto e ripartire.

Reduce dall’esperienza in Croazia, ha realizzato un sogno come ha detto in conferenza. Durante la stessa, ha parlato anche delle sue idee e su quali giocatori puntare. Ha rivelato di aver chiamato 35 giocatori, e fra questi ce n’è uno che potrebbe adesso diventare un obiettivo caldo di mercato del Milan. Sì perché per tornare in Nazionale deve giocare con continuità, cosa che nel suo attuale club non sta facendo.

Ritorno di fiamma per il Milan, ora si può fare: i dettagli

Stiamo parlando di Federico Chiesa, uno dei giocatori più talentuosi della storia recente azzurra. Decisivo all’Europeo del 2021, ha poi perso un po’ di certezze e di condizione fisica a causa dei continui infortuni. L’anno scorso la Juventus lo ha messo alla porta e lui ha trovato nuova sistemazione solo nelle ore di mercato finali al Liverpool, dove però ha giocato pochissimo.

Non può più permettersi una stagione così se vuole tornare ad alti livelli: per il suo percorso professionale ma anche per le necessità della Nazionale. Gattuso ha assolutamente bisogno di lui, uno dei pochi italiani in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno e di avere una certa esplosività. Da qui nasce l’idea Milan: i rossoneri pensano da tempo al ritorno in Serie A dell’esterno ex Fiorentina, e ora le parole di Rino potrebbero essere un incentivo ad andare in fondo alla trattativa. I rossoneri potrebbero acquistarlo per una cifra low-cost: il Liverpool l’aveva pagato solo 13 milioni, adesso potrebbe liberarlo per meno della metà dopo una stagione con poco più di 400 minuti giocati (e molti di questi solo nell’ultima parte di campionato a Premier League già vinta). Col Milan ritroverebbe tante cose: la possibilità di giocare, il rapporto con Allegri e la possibilità di tornare ad essere un giocatore importante anche per la Nazionale.