Milan spiazzato: adesso vuole prenderlo il Napoli, obiettivo sfumato

Il Milan rischia seriamente di perdere un obiettivo di mercato: si è inserito con forza il Napoli, trattativa in corso

Fino ad ora, è stato un mercato di grandi indiscrezioni per quanto riguarda le uscite in casa Milan. Reijnders è andato al Manchester City e ha anche fatto il suo debutto, facendo subito un’ottima impressione ai tifosi. Theo Hernandez non ha trovato una nuova sistemazione ancora: è abbastanza palese che non rientri più nel progetto tecnico dei rossoneri e per questo si cerca a tutti i costi un acquirente, ma deve soddisfare le richieste del giocatore che vuole restare in Europa (e ha rifiutato due volte l’Al-Hilal di Simone Inzaghi). Il rischio è che resti fino alla scadenza del contratto, ma è uno scenario che il Milan vuole evitare ad ogni costo.

Fra i partenti c’è anche Mike Maignan. Sembrava ad un passo dal Chelsea, ma poi l’affare è saltato ed è difficile che la pista possa riaprirsi (Maresca lo voleva per il Mondiale per Club). Anche lui è in scadenza fra un anno e non ci sono sviluppi per quanto riguarda il rinnovo. Allegri vorrebbe tenerlo e sta provando a fare da mediatore fra lui e la società. La sua cessione, soprattutto senza prolungamento, è sempre probabile, ed è per questo che il Milan si era cautelato con altri portieri.

Il Napoli vuole un obiettivo del Milan, trattativa avanzata

Uno dei primi obiettivi di Igli Tare è Vanja Milinkovic-Savic, fra i migliori portieri per rendimento delle ultime stagioni di Serie A. Il fratello di Sergej è stato un grande protagonista della recente storia della Serie A ed è stato proprio Tare a portarlo in Italia dal Belgio. Il procuratore è lo stesso e il dirigente lo conosce molto bene: era lui il primo nome in lista per sostituire Maignan.

Era, sì, perché senza l’uscita del francese, il Milan non prenderà nel frattempo altri portieri. E questo sta favorendo l’inserimento di altre squadre, fra cui il Napoli. Antonio Conte lo vorrebbe come nuovo numero uno e con Alex Meret, che ha rinnovato il contratto, da secondo, così da avere due ottime soluzioni per la porta come hanno tutti i grandi club. Trattare con Urbano Cairo però non è mai semplice e il Torino non fa sconti sulla clausola rescissoria, mentre il Napoli vorrebbe prenderlo ad un prezzo più basso. La trattativa prosegue, nel mentre il Milan non può fare altro che attendere e capire cosa accadrà. Allegri spera di convincere Maignan a restare e, magari, a rinnovare. E lo sperano anche i tifosi, perché il francese resta uno dei migliori al mondo nel ruolo.