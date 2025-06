@ML – Milan, riecco Morata: l’attaccante ha deciso il suo futuro

Il centravanti è pronto a lasciare il Galatasaray in questa sessione di calciomercato: ecco dove giocherà. Il punto della situazione

Alvaro Morata un anno dopo. L’attaccante spagnolo è pronto a far ritorno in Serie A: il giocatore ha, infatti, maturato l’idea di lasciare il Galatasaray con sei mesi di anticipo.

Il prestito, formula con cui si è trasferito in Turchia lo scorso inverno, ha infatti durata annuale, ma già in questa calda estate può arrivare l’addio. L’ex Juventus e Atletico Madrid ha deciso di lasciare Istanbul. Ora chiaramente la palla passa al suo agente, al Galatasaray, al Milan e alla sua nuova squadra per capire come trovare una via di fuga.

“È stato raggiunto un accordo con l’AC Milan per il trasferimento temporaneo del calciatore Álvaro Borja Morata per il periodo dal 2 febbraio 2025 al 20 gennaio 2026.”

Morata si trasferisce al Galatasaray con la formula del prestito con diritto di riscatto: il club turco corrisponderà subito un corrispettivo di 6 milioni di euro al Milan per il trasferimento temporaneo. Il riscatto, fissato entro il 15 gennaio 2026, è fissato sulla cifra di 8 milioni di euro, pagabili in sei rate.

Nel caso in cui il Galatasaray non riscattasse Morata entro quella data, avrà comunque la possibilità di prorogare gratuitamente il prestito fino al 30 giugno 2026: in quel caso, però, il riscatto del cartellino sale a 9 milioni di euro. Il Milan dunque avrà la possibilità di ricevere fino ad un massimo di 15 milioni di euro dalla cessione dello spagnolo”.

Il Milan, dunque, ha già incassato sei milioni di euro per il presto e potrebbe prenderne altri 8-9 milioni per il riscatto. Mettere fine al prestito potrebbe spingere il Galatasaray a chiedere un ‘risarcimento’. La situazione appare dunque parecchio ingarbugliata, ma una soluzione si può trovare.

Oggi su Alvaro Morata si registra l’interessamento da parte del Como. E’ Cesc Fabregas che vorrebbe il connazionale per aggiungere esperienza alla propria squadra. Si è parlato tanto anche della Lazio di Maurizio Sarri. Il giocatore con la moglie sono pronti a tornare in Italia ed entrambe le destinazioni sono gradite.

Attenzione però al possibile ritorno al Milan. Alvaro Morata in rossonero si è trovato bene, l’addio poi è arrivato per via di un rapporto per nulla idilliaco con Sergio Conceicao. Ora ritroverebbe Massimiliano Allegri e tutto sarebbe diverso