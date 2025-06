Notizia tremenda per Sinner, il lutto è una batosta per Jannik

Una tragica per Sinner, è venuto a mancare Tobias Tappeneir, un ex compagno di squadra di Bolzano e talento del tennis

Non è stato un periodo facile per Jannik Sinner dopo la clamorosa sconfitta in finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. I tre match point sprecati resteranno nella sua testa per ancora molto tempo, anche se lui prova a dire di averci ormai fatto pace. Difficile dimenticare un’opportunità sprecata del genere: aveva la possibilità di portare a casa un grande slam, così da mettere definitivamente alle spalle quanto accaduto per il caso Clostebol, ed invece non ha potuto fare altro che vedere ancora una volta Alcaraz esultare, esattamente com’era successo un mese prima a Roma per gli Internazionali d’Italia.

Sinner deve riordinare le idee e proseguire nel suo cammino come sta facendo in questi giorni all’ATP di Halle. Dopo aver superato l’ostacolo Hanfmann, adesso sul percorso ci sarà Bublik. Sinner si sta allenando per continuare a migliorare e a crescere, con la consapevolezza che ormai il Roland Garros deve essere soltanto un ricordo. Difficile da accettare, certo, ma solo un ricordo. E la certezza di aver giocato una finale epica, a prescindere dal risultato finale. Intanto, nel suo momento difficile, si è aggiunto anche un grave lutto.

Addio a Tobias Tappeneir, ex amico e collega di Sinner

Oltre a Sinner, c’era anche un altro talento del tennis altoatesino che però a differenza di Jannik non era riuscito a spiccare il volo. Aveva 24 anni e faceva l’istruttore in una scuola di Bolzano. Viveva a due ore di auto da casa di Sinner e i due erano amici. Si chiamava Tobias Tappeneir e nei giorni scorsi ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale.

Come raccontano le prime ricostruzioni, Tobias ha preso l’autostrada del Brennero contromano e si è schiantato contro un’altra auto mentre andava al mare. Come riporta Alto Adige, lui e Sinner da giovani si erano affrontati più volte e in certi casi, ai tempi dell’Under 12, era pure riuscito a battere l’amico Jannik. I due avevano anche fatto delle trasferte insieme quando giocavano nella squadra bolzanina. Sul profilo Instagram di Tobias, si possono vedere delle foto dei due talenti insieme. Purtroppo è arrivata questa tragica notizia per Jannik e per tutto il mondo del tennis: erano le 5:15 quando ha inspiegabilmente preso l’autostrada contromano e si è scontrato contro un furgone con dentro una famiglia che andava verso la spiaggia. Non verrà effettuata l’autopsia e nemmeno gli esami tossicologici.