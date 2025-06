Ritorno clamoroso al Milan: blitz improvviso

Una vecchia conoscenza del Milan può tornare ‘a casa’: svolta di calciomercato per i rossoneri, nessuno se lo aspettava

Dopo la tremenda annata appena trascorsa, il Milan vuole senza dubbio tornare ad alti livelli, evitando di commettere gli errori recenti. Ed è per questo che per prima cosa i rossoneri si sono affidati a due figure di grandissima esperienza e competenza nei loro ambiti, per tornare a puntare subito in alto.

Tare come direttore sportivo e Allegri come allenatore sono garanzia di competitività. O per lo meno, questa è la speranza dell’ambiente, che chiede idee chiare e la possibilità di lottare per traguardi ambiziosi. Una possibilità che a dire dell’allenatore livornese c’è certamente. Il talento di questa squadra non è sparito e anche con qualche partenza eccellente si può rendere il Diavolo in grado di dare fastidio in altissima classifica, anche se non sarà facile.

Il mercato rossonero dovrà essere condotto da protagonisti, cogliendo al massimo le opportunità che dovessero presentarsi. Dopo il grande ritorno di Allegri, a oltre undici anni di distanza dall’addio, potrebbe essercene un altro alquanto sorprendente, ma che nelle ultime ore starebbe prendendo improvvisamente piede.

Milan, di nuovo Brahim Diaz: futuro incerto al Real Madrid, la speranza rossonera

Nessuno ha dimenticato il contributo dato da Brahim Diaz nel suo triennio milanista. Lo spagnolo, fantasista in grado di accendersi con fiammate improvvise, ha rappresentato uno dei riferimenti principali del Milan di Pioli, con la sua qualità, lasciando il segno in diverse occasioni.

Tornato al Real Madrid, soltanto a sprazzi è riuscito poi a essere protagonista con la maglia dei ‘Blancos’ come sperava. Ancelotti si è accorto delle sue doti, certamente, ma ugualmente non gli ha mai dato troppo spazio, considerata la tanta concorrenza nel reparto offensivo, di qualità a dir poco stellare. E la situazione non sembra cambierà con Xabi Alonso al timone.

L’allenatore spagnolo ha valutato il giocatore, vuole puntare su di lui ma non può garantirgli la titolarità fissa. Un aspetto che potrebbe spingere, secondo ‘Fichajes.net’, il giocatore a guardarsi intorno. Ci sono anche Manchester United e Arsenal su di lui. Ma la preferenza alla fine potrebbe andare al Milan, lì dove si è già trovato bene e dove potrebbe essere tentato di ritornare, per riallacciare il filo con il suo passato.