Theo Hernandez tra Milan e Inzaghi: il pressing è totale

Nuovo incontro in via Aldo Rossi tra alcuni intermediari per parlare del futuro di Theo Hernandez: il punto della situazione

Non manca molto al raduno del Milan di Massimiliano Allegri. Di nuovo però rischia davvero di esserci poco o nulla: al 19 giugno, d’altronde, non si segnalano ancora colpi in entrata. L’unico acquisto in divenire è quello di Luka Modric, che però non sarà certo a Milanello al primo giorno di allenamenti.

Il croato è atteso a Milano dopo il Mondiale per Club per svolgere le visite mediche e mettere nero su bianco su un contratto di un anno più un altro a circa 3,5/4 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico livornese, dunque, aspetta i primi colpi, che possono essere Xhaka e Guerra, ma entro i primi di luglio potrebbero esserci altre cessioni.

Va monitorata con estrema attenzione la situazione legata a Theo Hernandez. La pista che l’avrebbe potuto portare all’Atletico Madrid appare del tutto congelata: i Colchoneros, d’altronde, non appaiono intenzionati ad avvicinarsi alle richieste del Milan. Chi ha messo la proposta giusta sul tavolo sono stati gli arabi dell’Al Hilal. 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus per il via libera.

La scelta di Theo Hernandez, il Milan verso il raduno

Al giocatore un contratto da oltre 18 milioni di euro netti a stagione. L’offerta, però, non è bastata per avere l’ok di Theo Hernandez, che al momento resta fermo sulle proprie posizioni. Ieri si è tenuto un incontro con gli intermediari della trattativa.

Gli agenti italiani, che hanno portato Simone Inzaghi all’Al Hilal, hanno confermato che la proposta degli arabi è ancora sul tavolo e che lo sarà per l’estate, con la speranza che Theo Hernandez cambi idea. Se ciò non dovesse accadere in tempi brevi, il francese sarà chiamato a presentarsi al raduno a Milanello.

Sarà così interessante capire quali saranno le condizioni fisiche dell’ex Real Madrid, che in estate si è spesso lasciato andare. Vederlo arrivare bene sia fisicamente che mentalmente, potrebbe aprire ad altri scenari. Massimiliano Allegri ha voglia di vederci chiaro e capire bene, con una faccia a faccia qual è la situazione.

Theo Hernandez può ancora essere utile al progetto rossonero? I tifosi del Milan sono divisi, il tecnico livornese, invece, spera di ricevere risposte a brevissimo. Theo Hernandez al Diavolo è un rapporto ancora possibile, anche se estremamente complicato