Tutto fatto, colpo Walker: destinazione impensabile

Kyle Walker è pronto a dire addio al Milan. C’è già il nome della squadra in cui giocherà: scelta a sorpresa. Il punto della situazione

Sarà rivoluzione in casa Milan. Una rivoluzione che è partita con l’addio del miglior giocatore dell’ultima stagione. La partenza di Tijjani Reijnders ha portato nelle casse 55 milioni di euro, ma potrebbero arrivarne altri 15 per via dei bonus, molti dei quali destinati a maturare facilmente.

E poi? La lista è lunga degli addii: da Samu Chukwueze a Fikayo Tomori, passando per Filippo Terracciano ad Emerson Royal e ovviamente Yunus Musah. Questi sono giocatori con la valigia in mano, ma che al momento non hanno trovato destinazione. Sappiamo bene, però, che rischiano di salutare anche Theo Hernandez e Mike Maignan, con le offerte giuste.

C’è però chi dirà addio al Milan certamente e sono quei calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. L’ultimo giorno del mese corrisponderà con la fine dell’avventura in rossonero per Tammy Abraham. L’inglese non ha certo deluso, ma il suo stipendio non è per nulla in linea con i parametri del Diavolo.

Ha fatto male e lascerà il Diavolo, invece, Joao Felix, la più grande delusione del calciomercato invernale. Bocciato anche Riccardo Sottil, che in campo, in realtà, ha avuto poche occasioni. Chi ne ha avute tante è stato, invece, Kyle Walker.

Addio Walker, il suo futuro è già deciso

L’inglese per personalità e leadership si è subito imposto in campo, prendendosi una maglia da titolare. Con il tempo, però, il riscatto a poco meno di 5 milioni di euro dal Manchester City che sembrava solo una formalità ha perso quota, tanto da diventare una certezza il suo addio.

Dietro a questa decisione ci sono soprattutto i suoi comportamenti fuori dal campo, per nulla esemplari. Il Milan ha voglia di rifondare lo spogliatoio e Walker non può essere il calciatore da cui ripartire. Il suo addio ci sarà, dunque, il prossimo 30 giugno.

Il Manchester City, però, sarà solo una meta di passaggio. Pep Guardiola ha fatto capire di non voler tenere il terzino, che in questi giorni è stato cercato da diversi club turchi. Ma nel suo futuro potrebbe esserci ancora la Premier League, c’è l’Everton, infatti, pronto ad acquistarlo. Dopo Londra e Manchester, ecco Liverpool nella carriera di Walker.