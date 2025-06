A 20 milioni si chiude, il Milan è disposto a cederlo

La società rossonera attende la proposta per vendere uno degli esuberi della squadra di Allegri: assalto dalla Premier?

La metà di giugno è superata e il Milan non ha fatto moltissimo in termini di calciomercato, nonostante i tanti cambiamenti da dover effettuare. Ovviamente, non è esclusivamente colpa della dirigenza, esistono anche le controparti che evidentemente non hanno facilitato la riuscita di alcune operazioni che erano state messe in preventivo sia in entrata sia in uscita.

L’aspettative è di vedere un’accelerata al più presto. Cedere quei calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri è fondamentale per alleggerire il monte stipendi e liberare risorse da destinare alla campagna acquisti. Purtroppo, recentemente si è impantanata la trattativa con il Napoli per la cessione di Yunus Musah, uno di quelli che hanno deluso nel suo biennio in rossonero e che il club intende vendere.

Prima ancora era saltato il trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal, che si era accordato con il Milan (30 milioni di euro fissi più 5 di bonus) e poi non aveva ottenuto il sì del calciatore. Successivamente ci ha provato l’Atletico Madrid, però la trattativa non è mai davvero decollata. Tra Musah e Theo sarebbero 45-50 milioni di potenziali incassi utili da reinvestire.

Milan, addio al difensore: attese offerte dalla Premier League

Un altro calciatore che il Milan vorrebbe vendere è Fikayo Tomori, che già durante la finestra invernale del calciomercato era ritenuto cedibile. La società aveva raggiunto l’intesa per il trasferimento al Tottenham, però il difensore aveva rifiutato, preferendo concludere la stagione a Milano prima di valutare un eventuale passaggio a un’altra squadra.

L’ex Chelsea viene valutato circa 25 milioni di euro, però finora non è arrivata ancora nessuna offerta di questo tipo. Il Milan potrebbe accettare una base fissa minore, ad esempio 20 milioni di euro, alla quale aggiungere dei bonus che poi possano permettere di arrivare a incassare i soldi del prezzo indicato inizialmente.

Sicuramente Tomori riceverà delle richieste dalla Premier League, saremmo stupiti del contrario. Anche se non ha disputato una grande stagione (ma quanti al Milan hanno fatto bene?), è comunque un difensore che farebbe comodo a diverse squadre. Soprattutto a quelle ben organizzate difensivamente e che non lasciano troppo i difensori in balia dei calciatori offensivi avversari.

Tomori è stato accostato pure alla Juventus, che già a gennaio aveva fatto un tentativo per portarlo a Torino. Vedremo se ce ne sarà un altro nelle prossime settimane.