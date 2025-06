Altro colpo a zero a centrocampo dopo Modric, il Milan non vuole più fermarsi

Occhi puntati a centrocampo per il Milan: Igli Tare pronto a mettere a segno un nuovo colpo, a zero. Ecco di chi si tratta

Lente di ingrandimento puntata sul centrocampo in casa Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri sono concentrati sul reparto mediano, che va rafforzato il prima possibile. Un reparto che ha perso il suo migliore interprete, Tijjani Reijnders, che nelle scorse ore ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester City, venendo ammirato da tutto il popolo dei Citizens.

Al momento il Milan ha deciso di ripartire dall’esperienza, dalla classe e dal carisma di Luka Modric, che sarà rossonero solo dopo il Mondiale per il Club. L’accordo è blindato a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione per un anno con opzione per il secondo. Il blitz croato di Tare è servito per raggiungere l’intesa tra le parti. Non resta dunque che attendere il suo sbarco a Milano.

Nel frattempo, però, Massimiliano Allegri spera di abbracciare almeno un altro centrocampista, anche se l’obiettivo è quello di chiudere per due mediani. Il nome in cima alla lista dei desideri – non è certo un segreto – è quello di Granit Xhaka. Ci sono delle trattative in corso per l’esperto calciatore del Bayer Leverkusen. Il Milan non vorrebbe andare oltre 12-15 milioni di euro per un giocatore non certo giovanissimo.

Milan, altro nome dall’Inghilterra: Tare pronto a sfidare Mourinho

Lo svizzero, però, rappresenta una priorità per Igli Tare, che è intenzionato a portare in rossonero anche un centrocampista giovane. In questo caso sono soprattutto due i profili attenzionati: un altro svizzero, Jashari, e uno spagnolo, Guerra. Quest’ultimo costa qualche milione meno e questo non è certo un fattore da sottovalutare.

Ma lista dei centrocampisti sul taccuino di Igli Tare è davvero lunga. Dall’Inghilterra è emerso il profilo di di Thomas Partey, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E’ pronto così a lasciare l’Arsenal e dopo essere stato cercato con insistenza dalla Juventus potrebbe tornare nel mirino di un’italiana, il Milan. Oltre ai rossoneri si registra l’interessamento da parte di Jose Mourinho e del suo Fenerbahce. Attenzione, però, anche al West Ham, oltre che al Fulham. Quest’ultima opzione, ovviamente, permetterebbe al 32enne di rimanere in Inghilterra