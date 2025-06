Colpo Chukwueze in Serie A, si chiude in prestito con diritto di riscatto

Il nazionale nigeriano dovrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane: esiste anche un’ipotesi italiana per il suo futuro.

Tra i calciatori destinati a lasciare Milanello durante la sessione estiva del calciomercato c’è anche Samuel Chukwueze. Nel biennio in maglia rossonera non ha mai trovato continuità e non sembra che Massimiliano Allegri voglia trattenerlo.

Già nella sessione invernale c’era stata la possibilità di cederlo, però purtroppo la trattativa con il Fulham partì troppo tardi e dopo aver raggiunto l’accordo totale mancarono i tempi tecnici per chiudere il trasferimento. L’ex Villarreal rimase in rossonero, però l’idea del Milan di cederlo non è cambiata in questi mesi. Si aspetta l’offerta giusta.

Chukwueze via dal Milan: Spagna, Turchia, Arabia Saudita o… Italia?

In queste settimane non sono mancate delle indiscrezioni sul futuro del nazionale nigeriano. Si è parlato di un possibile ritorno in Spagna, dove il Real Betis lo starebbe valutando come eventuale rinforzo nel caso in cui non riuscisse a confermare Antony dopo il prestito semestrale dal Manchester United.

Chukwueze ha ricevuto sondaggi pure dall’Inghilterra, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, anche se per il momento non c’è alcuna offerta concreta sul tavolo. Quello che accadrà nel suo futuro è ancora tutto da scrivere, tante opzioni sono possibili. Anche la permanenza in Serie A.

L’ex Villarreal potrebbe essere un obiettivo del Bologna, nel caso in cui dovesse partire Riccardo Orsolini. Da non escludere un’operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto, anche se Chukwueze dovrebbe dare una “sforbiciata” al suo stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti per favorire un eventuale trasferimento in maglia rossoblu.

Proprio Orsolini è il calciatore del Bologna che percepisce l’ingaggio più alto (2 milioni di euro netti annui), quindi è difficile pensare che il club emiliano possa confermare a Chukwueze l’attuale importo. In caso di trattativa, potrebbe essere chiesto un aiuto anche al Milan.

In questo momento la trattativa non è partita, Orsolini è ancora a Bologna e non è detto che parta. Vincenzo Italiano conta su di lui anche per la prossima stagione. La sensazione è che Chukwueze lascerà l’Italia. Il Milan lo valuta 20-25 milioni di euro e spera di ricevere offerte a titolo definitivo di questo tipo o in alternativa dei prestiti con condizioni favorevoli per un riscatto.

Il nazionale nigeriano ha voglia di giocare con continuità e cercherà la soluzione migliore per raggiungere questo suo scopo. Con il Milan è finita, ormai.