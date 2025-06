Gattuso ha già deciso: lo convocherà, ci sarà spazio per il giocatore del Milan

Gattuso è alla ricerca di giocatori per formare un gruppo forte e solida: potrebbe farne parte uno dei giocatori più importanti del Milan

Gennaro Gattuso è diventato il nuovo commissario tecnico dell’Italia. La Federazione, tramite Gravina e Gianluigi Buffon, ha scelto lui per sostituire Luciano Spalletti, esonerato dopo la brutta sconfitta contro la Norvegia per 3-0 (ma è andato comunque in panchina per la gara contro la Moldavia). Gattuso avrà un arduo lavoro da fare in questi mesi: ricostruire l’Italia e riportarla ai Mondiali dopo due edizioni di assenza. Non è nemmeno immaginabile un terzo trofeo del mondo senza gli azzurri, ed è per questo che si è scelto Gattuso: per provare a dare una scossa, sotto tutti i punti di vista.

Oggi l’ex centrocampista e allenatore del Milan si è presentato in conferenza stampa e, come sempre, è stato molto chiaro su quelle che sono le sue idee, di campo e di gestione (ha già fatto sapere che Acerbi non farà parte del suo progetto). Ha rivelato di aver chiamato 35 giocatori e fra questi potrebbe esserci anche un giocatore del Milan che aveva iniziato a frequentare la Nazionale maggior solo, ed inspiegabilmente, nell’ultimo anno con Spalletti.

In Nazionale con Gattuso, spazio ad un milanista

Gattuso conosce molto bene le qualità tecniche, tattiche e umane di Matteo Gabbia. Lo ha allenato nella Primavera rossonera (all’epoca Matteo faceva anche il centrocampista) e sa benissimo cosa può dare alla Nazionale. L’Italia è alla ricerca di nuovi difensori per iniziare un nuovo corso: ci sono poche certezze ed è per questo che bisognerà lavorare sul buon materiale che c’è a disposizione e Gabbia è decisamente uno da valorizzare.

Matteo è diventato un giocatore importante per il Milan negli ultimi anni. Dopo il prestito di sei mesi al Villarreal, a gennaio 2024 è tornato per fronteggiare l’emergenza infortuni con Stefano Pioli ed è rientrato come se fosse un altro giocatore: un livello decisamente più alto rispetto a prima, evidentemente i sei mesi in Spagna sono stati molto importanti per la sua crescita. Oggi Gabbia è una certezza del Milan: è l’unico a garantire continuità di rendimento oltre ad aver firmato un lungo rinnovo che lo legherà ai rossoneri per molto tempo, la squadra del suo cuore. Lo scorso anno è stato convocato da Spalletti per partite di Nations League e amichevoli, ha giocato finora pochi minuti e ha saltato gli ultimi impegni (nonostante la chiamata) per infortunio. Ora con Gattuso può trovare continuità anche in azzurro: è pronto a prendersi anche la Nazionale con la solita serietà e qualità di sempre.