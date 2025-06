Ha detto sì al Milan: tifosi rossoneri in visibilio, affare da favola

Arriva un importante sì al Milan per il mercato dei rossoneri che potrebbero presto chiudere un affare fondamentale per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Igli Tare è costantemente al lavoro in questi giorni per cercare di chiudere le operazioni necessarie al miglioramento della rosa ed in queste ore arrivano importanti passi avanti per un affare.

Il Milan è ad un passo dal chiudere un importante affare di mercato in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno ottenuto un importante ok da uno degli obiettivi di Tare e Allegri.

Arriva il sì, il Milan può chiudere un importante affare

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Granit Xhaka avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Milan con il calciatore che starebbe spingendo con il Bayer Leverkusen per far sì che l’affare vada in porto.

Trovata l’intesa con il giocatore, il Milan ora dovrà trovare quella con il Bayer Leverkusen che chiede più dei 10 milioni di euro proposti dai rossoneri per il cartellino del centrocampista che a breve compirà 33 anni. Saranno giorni decisivi con le due società che si incontreranno per cercare di trovare l’intesa e permettere ai rossoneri di mettere il giocatore a disposizione di Massimiliano Allegri già all’inizio del ritiro.

Per il Milan si tratterebbe del secondo colpo di esperienza per quello che riguarda il proprio centrocampo con i rossoneri che hanno già da tempo trovato l’intesa con Luka Modric per il suo arrivo in rossonero a partire dal prossimo mese. Due colpi che non andrebbero però ad escludere un altro affare con il Milan che resta sempre forte su Javi Guerra per il quale avrebbe messo sul piatto circa 20 milioni di euro tra parte fissa e parte variabile.

La volontà di Igli Tare e Massimiliano Allegri è quella di cercare di avere una rosa quanto più possibile completa già a partire da luglio. Oltre agli acquisti sarà necessario chiudere anche le cessioni per permettere al club di fare cassa ed abbassare il monte ingaggi che, senza la partecipazione alle prossime coppe europee, è decisamente troppo alto per i conti del Milan.