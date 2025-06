Insigne pronto a dire sì, il ritorno in Italia si avvicina

Insigne potrebbe presto tornare in Serie A dopo tre stagioni in Major League Soccer col Toronto: c’è un’opportunità interessante

Lorenzo Insigne è stato un grande protagonista della storia recente del campionato italiano e del Napoli. Nell’estate del 2022, alla scadenza del contratto, ha deciso di lasciare la sua città Natale per accasarsi al Toronto in Canada: un’offerta economica irrinunciabile che lo ha reso uno dei giocatori più pagati di tutta la Major League Soccer prima dell’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami di David Beckham. Insigne ha scritto pagine importanti della storia del Napoli: purtroppo, l’anno dopo il suo addio è arrivato lo Scudetto con Luciano Spalletti, un successo che lui avrebbe festeggiato più di chiunque altro.

In Canada, di recente, non se la passa benissimo: pochi mesi fa era addirittura finito fuori squadra perché la società voleva venderlo ma lui non ne ha voluto sapere. Una situazione di stallo che ha incrinato un po’ i rapporti fra le parti, poi pian piano Insigne è ritornato in campo ma quest’estate potrebbe concretizzarsi il suo ritorno in Serie A. C’è una pista molto interessante che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Insigne torna in Serie A? C’è un’opportunità

Per Cesc Fabregas e il Como è stata una prima stagione di Serie A di altissimo livello. L’obiettivo per questo primo anno dopo la promozione dalla Serie B era ovviamente la salvezza, e l’allenatore spagnolo l’ha ottenuta senza grande fatica anche grazie agli ottimi innesti arrivati dal mercato. Poche settimane fa sembrava destinato a sostituire Inzaghi all’Inter, ma il Como non ne ha voluto sapere di lasciarlo partire ed è rimasto, con l’obiettivo di puntare il prossimo anno all’Europa.

Il Como di recente ha annunciato un acquisto molto importante: è Baturina dalla Dinamo Zagabria, un ulteriore segnale di grandi ambizioni da parte di una delle proprietà più ricche al mondo. L’idea però è di portare avanti un progetto a step e di non fare mai il passo più lungo della gambe: si punta sui giovani, sul costruire una base solida per il futuro, e sull’arricchire poi la rosa con elemento di qualità ed esperienza. Ed è qui che entra in gioco Insigne: per lui potrebbe essere una bella opportunità per tornare in Italia e prendere parte ad un progetto che sembra destinato a lasciare il segno nel giro di nemmeno troppi anni. Vedremo se l’affare andrà fino in fondo: Lorenzo spinge per tornare nel suo paese e il Como è sicuramente una delle opzioni migliori per lui.