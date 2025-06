Jovic, addio Milan: super offerta per lasciare l’Europa

Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe essere lontano dall’Europa: arrivano indiscrezioni importanti sulla sua nuova squadra.

Tra i giocatori destinati a lasciare Milanello c’è anche Luka Jovic, il cui contratto scadrà alla fine di questo giugno. Salvo colpi di scena, il Milan non eserciterà la clausola per il rinnovo annuale.

L’ex di Real Madrid e Fiorentina ha voglia di essere al centro di un progetto e di giocare con continuità, cosa che in maglia rossonera non sembra possibile. Finora, non è trapelata l’intenzione di Massimiliano Allegri di puntare su di lui, quindi dobbiamo aspettarci un addio dopo due stagioni con 13 gol e 2 assist in 47 presenze totali. Alcune problemi fisici lo hanno anche condizionato, basti pensare alla pubalgia che lo frenato tra ottobre e febbraio nell’ultima stagione.

Jovic saluta il Milan e l’Europa?

Il centravanti serbo ha coronato un sogno vestendo la maglia del Milan, però desidera anche avere la fiducia totale di un club. In queste settimane lui e il suo agente Fali Ramadani stanno valutando le diverse opzioni sul tavolo.

Secondo quanto rivelato da AS, il Cruz Azul è in pressing per portare Jovic in Messico. I colloqui tra l’entourage del giocatore e il club messicano sono progrediti in maniera significativa. L’offerta prevede uno stipendio annuale di circa 5 milioni di dollari, una cifra considerevole per gli standard della Liga MX.

Il Cruz Azul è fiducioso di riuscire ad assicurarsi Jovic, considerato una priorità per rinforzare l’attacco della squadra allenata dall’argentino Nicolas Larcamon. Sarà interessante vedere se alla fine il numero 9 del Milan approderà davvero in Messico, stravolgendo completamente la sua vita sia professionale sia privata.

L’offerta contrattuale è di quelle interessanti e lo porterebbe a giocare in una delle squadre più forti della Liga MX. Attualmente, è in testa alla classifica del campionato di Apertura ed è una delle più serie candidate alla vittoria del titolo.

Nel Cruz Azul gioca anche un ex Milan, assistito anche lui da Fali Ramadani: è Luka Romero. Il fantasista argentino, nato in Messico a Victoria de Durango, si è trasferito in maglia azzurra durante la scorsa sessione invernale del calciomercato. Dopo il prestito deludente all’Alaves, ha preferito cambiare strada ed è passato a La Maquina a titolo definitivo per circa 3,5 milioni di euro. Finora 23 gol, 3 gol e 1 assist per lui.