Stavolta torna per restare: colpo di scena in casa Milan

Le ultime sul futuro del centrocampista, ma non solo. La situazione dei calciatori in prestito, che stanno tornando in rossonero

Fatica a decollare il calciomercato del Milan. Igli Tare e Massimiliano Allegri devono fare i conti con diversi calciatori con le valigie in mano che, però, non hanno ancora lasciato il Diavolo. La lista è davvero lunga e le situazioni legate a Theo Hernandez e Mike Maignan non hanno certo aiutato.

Come raccontato, il portiere adesso può rimanere. E’ una ferma volontà di Massimiliano Allegri; il terzino, invece, è stato invitato a fare le valigie e a presentarsi con un’offerta da circa 30 milioni di euro. Nei prossimi giorni capiremo come evolverà il caso relativo all’ex Real Madrid, ma nel frattempo Igli Tare proverà a piazzare altri calciatori in esubero.Â

L’albanese deve fare i conti anche con tutti quei calciatori, che si erano trasferiti in prestito e che non sono stati riscattati. L’unico che non tornerà a Milano è Pierre Kalulu, protagonista con la Juventus, sia con Thiago Motta che con Igor Tudor.

Hanno fatto molto bene sia Yacine Adli che Tommaso Pobega, ma la Fiorentina e il Bologna hanno deciso di non riscattarli. Il francese è stato rispedito a casa per scelta tecnica; il centrocampista italiano, invece, più per una questione economica. I felsinei, infatti, ritenevano che non valesse i 12 milioni di euro del riscatto. E adesso? Cosa succede?

Pobega, il futuro è da scrivere ma ora può restare

Yacine Adli, dopo l’annuncio della Fiorentina, si è subito vestito di rossonero. Non ha perso tempo il centrocampista francese che ha cambiato immediatamente la foto del proprio profilo sui social. Un segnale chiaro ed evidente di quanto lui abbia ancora voglia di Milan.

Il Milan, però, è propenso a salutarlo e in queste ore è arrivata una proposta dal Qatar per acquistarlo. Adli piace anche in Serie A, in Ligue 1 e in Premier League. Trovargli una sistemazione non dovrebbe essere dunque così complicato. Il destino di Tommaso Pobega, invece, potrebbe essere diverso.

A suo favore c’è lo status da italiano e da cresciuto nelle giovanili del Milan. Il Diavolo ne ha sempre meno e sappiamo quanto sia fondamentale: ecco perché si valuterà con attenzione prima di cederlo nuovamente. Lo farà chiaramente Massimiliano Allegri, che ha opinioni positive su di lui. Le possibilità di permanenza in rossonero, dunque, non sono così basse. Pobega potrebbe quindi essere un altro giocatore a restare dopo un prestito: sorte che dovrebbe toccare anche a Saelemaekers