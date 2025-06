Rissa sfiorata, follia Acerbi: “Ti sfondo di botte”

E’ clamoroso quanto detto dal difensore dell’Inter negli Stati Uniti. Ecco cosa è successo: tutto filmato, tanto da diventare virale

Il 5 a 0 inflitto dal Psg pesa come un macigno. I giocatori dell’Inter non hanno certo dimenticato l’umiliante ko contro i francesi nella finale di Champions League dello scorso 31 maggio. I protagonisti nerazzurri di quella partita si porteranno con se quei ricordi per tutta la vita. Lo farà sicuramente Francesco Acerbi, che mostra pubblicamente di non aver superato la sconfitta patita contro Donnarumma e compagni.

A Seattle così ha risposto per le rime ad un tifoso del Psg che lo ha provocato, inneggiando a Barcola. Acerbi visibilmente nervoso non ha usato troppi giri di parole, attaccando il sostenitore del club francese: “Io sono una persona seria e non mi piace essere preso per il c**o. Se mi fai ‘Acerbi-Barcola’ no, non va bene, perché sono matto e ti sfondo di botte“.

🔥Un tifoso con la maglia del #PSG chiama #Acerbi al termine dell’allenamento nel campus di UCLA Il difensore dell’#Inter risponde furioso: “Preso per il culo, no. Io matto, ti sfondo di botte” 📽 @footballersirl pic.twitter.com/6D8KagxhpF — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2025

Parole dure, che come detto, stanno facendo il giro del mondo

La reazione social

Difficile stare dalla parte di Francesco Acerbi, ma va detto che sui social c’è chi – tra i tifosi dell’Inter – si schiera con il difensore che ha permesso ai nerazzurri di qualificarsi alla finale di Champions League.