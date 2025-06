Sembrava tutto fatto ma è saltato il colpo: tifosi milanisti increduli

L’affare sembrava ben impostato in casa rossonera ma a quanto pare sembra destinato a saltare: gli ultimi dettagli

Non è ancora decollato il mercato rossonero. Il Milan è alla ricerca di rinforzi per una rosa che ha bisogno di nuove forze e di nuovi stimoli. Per adesso, ci si è concentrati molto sulle uscite: Giorgio Furlani ha piazzato Tijjani Reijnders al Manchester City per soli 55 milioni, prezzo che i tifosi inglesi non si spiegano dopo averlo visto in campo per la prima volta al Mondiale per Club. L’idea è di vendere anche qualcun altro: Theo Hernandez e Mike Maignan, in scadenza fra un anno, i primi indiziati e c’è anche da valutare la situazione di Rafael Leao.

Ci saranno poi sicuramente anche cessioni secondarie: ad esempio, il Milan cerca acquirenti per Tomori, per Musah, per Loftus-Cheek e anche per Malick Thiaw, un altro dei pochi elementi della rosa ad aver conservato un buon potenziale tecnico e quindi economico. Con lui c’è un dialogo aperto col Bayer Leverkusen, e in ballo c’è anche Granit Xhaka, una delle priorità dei rossoneri per il centrocampo. Ma le notizie che arrivano dalla Germania per l’acquisto dello svizzero non fanno ben sperare Igli Tare e Massimiliano Allegri.

In Germania sicuri: non vogliono venderlo

Come riportato dalla BILD, non ci sono stati contatti seri fra il Milan e il Bayer Leverkusen fino a venerdì mattina. Questo non esclude, sottolinea il noto quotidiano tedesco, che possano esserci da qui ai prossimi giorni: i rossoneri sono davvero interessati a Xhaka, ma c’è una forte resistenza da parte del Bayer che non ha cambiato la propria posizione in merito a questa possibile cessione.

Scrive la BILD che il Bayer Leverkusen non vuole vendere il giocatore e quindi si dice che Xhaka, alla fine, dovrebbe restare in Germania (ma con il condizionale). Si conferma inoltre che non è nei piani e nei programmi del Leverkusen di vendere un giocatore chiave per il loro progetto tecnico. Fino ad oggi, le aspirine hanno già perso alcuni importanti elementi: Xabi Alonso, l’allenatore, è andato al Real Madrid (al suo posto Ten Hag), Jonathan Tah è passato a costo zero ai soliti rivali del Bayern Monaco e Florian Wirtz, il giocatore più talentuoso della squadra (e forse dell’intero paese), è sempre più vicino al Liverpool. Ecco perché la società vorrebbe evitare di privarsi di un’altra pedina chiave come Xhaka, uomo di qualità e di esperienza oltre che leader riconosciuto dallo spogliatoio. Tutte qualità che avevano convinto il Milan a puntare su di lui.