Il bomber ha deciso: vuole solo il Milan, tifosi in visibilio

Il serbo è pronto a sposare il progetto rossonero: ha già rifiutato diverse proposte. Si è promesso al Diavolo. Il punto della situazione

Non è ancora la priorità, ma il Milan il grande bomber lo farà. I rossonero sono intenzionati a rafforzare il pacchetto offensivo acquistando un centravanti che conosce bene la Serie A e che possa garantire tanti, tantissimi gol. Il nome cerchiato in rosso, così, è quello di Dusan Vlahovic.

Il calciatore serbo è destinato a lasciare la Juventus nei prossimi giorni. I margini per un rinnovo non appaiono esserci più e nemmeno l’arrivo di un nuovo dirigente, come Comolli, sembra poter cambiare le carte in tavola. Vlahovic in stagione andrà a guadagnare oltre i dieci milioni di euro netti a stagione, sfiorando i 12 milioni. Tanti, troppi soldi che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di dargli.

Ecco perché, senza un rinnovo a cifre più basse, l’unica soluzione è l’addio immediato nei prossimi giorni. Anche per questo motivo il prezzo del suo cartellino non può essere elevato: una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro appare quella corretta per l’addio alla Juve.

Ma chi vuole Dusan Vlahovic? Al momento si registrano interessi concreti da club turchi e dell’Arabia Saudita: non è un segreto che si sia fatto avanti l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ma anche il Fenerbahce di Jose Mourinho, che non hanno problemi a garantire all’ex Fiorentina un contratto ricco, a due cifre.

Vlahovic al Milan, il punto della situazione

E il Milan? Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno fatto recapitare il proprio interesse al giocatore. E’ lui il prescelto per rafforzare il Diavolo in avanti. Dei grandi bomber, d’altronde, è quello che ha il costo del cartellino più basso e alla portata dei rossoneri.

Vlahovic preferirebbe vestire la maglia del Milan, anziché lascia il calcio che conta, trasferendosi in Turchia o in Arabia Saudita. Il Diavolo, però, per può accontentare il suo desiderio se il giocatore decide di rinunciare a gran parte del suo stipendio. Il Milan non può andare oltre i 6-7 milioni di euro netti.

L’ostacolo, dunque, al momento è solo uno. Tutto quindi è nelle mani di Dusan Vlahovic. Toccherà al serbo fare la scelta migliore per il suo futuro. Il Milan resta così in attesa, pronto a sferrare il colpo quando sarà davvero possibile