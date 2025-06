Allegri ha detto no: stop alla cessione, resta al Milan

Allegri blocca una cessione: prima di decidere vuole valutarlo in campo. L’allenatore ha stima del giocatore e vuole puntarci

Massimiliano Allegri è stato a sorpresa la scelta del Milan per la panchina. Dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, un doppio esperimento che non ha funzionato granché, alla fine la decisione è ricaduta sull’ex allenatore della Juventus. Decisivo per questo arrivo è stato Igli Tare, l’altra novità di questa nuova stagione rossonera: dopo aver ignorato per due anni l’importanza di un direttore sportivo, alla fine Giorgio Furlani si è deciso ad assumerne uno.

Tare era fermo da due anni dopo l’addio alla Lazio e si è messo subito al lavoro per provare a migliorare la rosa: c’è la sua firma sull’arrivo di Allegri e adesso è concentrato sul mercato. Fino ad ora, però, il Milan è particolarmente attento alle cessioni: piazzato Reijnders al Manchester City, ci cercano acquirenti per Theo Hernandez e Maignan, e attenzione alla situazione di Leao – che continua a piacere al Bayern Monaco. Ci saranno poi altre cessioni secondarie ma una di queste è stata bloccata (almeno per adesso) da Allegri.

Allegri blocca la cessione, i dettagli

Uno dei reparti che avrebbe bisogno di nuove forze è la difesa: l’unica certezza è Matteo Gabbia, con Tomori e Thiaw che potrebbero essere ceduti in caso di buone offerte, e poi ci sono valutazioni in corso su Pavlovic. Acquistato l’anno scorso dal Salisburgo per circa 18 milioni, si è dimostrato un giocatore dalle caratteristiche opposte al modo di difendere di Paulo Fonseca, oltre ad essere un difensore con grossi limiti.

Nonostante questo, però, ha comunque colpito i tifosi per la sua attitudine, ma ha certamente bisogno di buoni consigli per migliorare come difensore. Allegri potrebbe aiutarlo in questo percorso di crescita e per questo l’allenatore livornese potrebbe spingerlo per restare. Attenzione, però: sappiamo come l’allenatore livornese preferisce difensori con altre caratteristiche, più adatti al difendere bassi che alti, quindi meno intraprendenti anche nel rompere la linea, cosa che invece Pavlovic fa di continuo.

Ecco perché il serbo può diventare una buona pedina per Allegri solo se riuscisse a migliorare in questi aspetti. In ogni caso, la sua eventuale cessione dipende sempre dalle offerte: se arriveranno proposte importanti, allora come sempre il Milan le prenderà in considerazione, ma al momento non ci sono movimenti. Era un’idea dell’Atalanta con Gasperini, e magari può diventarlo anche per la Roma adesso. A proposito di caratteristiche e di buoni maestri: con lui diventerebbe un top assoluto del ruolo.