Arriva a zero, l’ex Juve nel mirino del Milan per il 2026

Il Milan continua a guardare a centrocampo per rafforzare la propria squadra. C’è già un giocatore cerchiato in rosso: lo vuole Massimiliano Allegri

E’ un Milan che sta cambiando volto a centrocampo quello su cui sta lavorando Igli Tare. Il primo addio importante, d’altronde, è stato quello di Tijjani Reijnders. Dalla sua cessione il Diavolo ha incassato per il momento 55 milioni di euro, che possono diventare 70 milioni, attraverso i bonus.

Le casse del Milan sono diventate certamente più ricche, ma la squadra si è terribilmente impoverita. L’albanese si sta dunque muovendo per rafforzare il centrocampo. Un colpo, in realtà, è stato già messo a segno: si tratta ovviamente di Luka Modric, blindato dopo il blitz in Croazia di Igli Tare. Accordo trovato e sottoscritto, ora servono le visite mediche che il giocatore svolgerà una volta che avrà terminato il Mondiale per Club con il Real Madrid, prima dell’ufficialità.

Ma come è noto il Milan si sta muovendo con forza anche per altri giocatori. I nomi cerchiati in rosso sono quelli di Xhaka del Bayer Leverkusen e Guerra del Valencia. Per entrambi si può chiudere in breve tempo, ma c’è l’idea per la prossima estate.

Milan, colpo da Londra: Tare fa felice Allegri

Igli Tare e Massmiliano Allegri stanno pensando di riportare in Serie A un centrocampista, che da giovanissimo è stato ad un passo dal Milan, ma poi decise di vestire la maglia bianconera della Juventus. Oggi è a Londra e gioca per il Tottenham. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e ci sono tutti i presupposti che lasci gli Spurs a zero, per sposare un nuovo progetto.

Per Rodrigo Bentancur così potrebbe esserci davvero il Milan. Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare, che nel giro di pochi mesi stanno rivoluzionando il centrocampo. Centrocampo che chiaramente vedrà anche diverse partenze nei prossimi giorni. Bennacer, d’altronde, ha le valigie in mano, al pari di Yacine Adli. Entrambi vengono valutati una decina di milioni, così come Tommaso Pobega. L’italiano, però, per questioni di liste potrebbe alla fine rimanere in rossonero. Sarà valutato da Massimiliano Allegri per capire se ci sarà spazio per lui.