Bomba Milan-Cambiaso, la decisione è presa: annuncio improvviso

Un annuncio pazzesco può stravolgere i piani del club rossonero: Andrea Cambiaso al Milan, svolta improvvisa per il gioiello bianconero

Non vi sono dubbi sul fatto che quella che sta vivendo il Milan sia già, ad una manciata di giorni dalla fine di giugno, un’estate bollente. Il club rossonero si è affidato a due figure di spicco per ripartire, dopo una stagione drammatica.

La prima è Igli Tare, quello che i tifosi rossoneri sperano possa essere un vero e proprio ‘Deus ex Machina’, capace di riportare subito il Milan a competere ad alti livelli. Ed il ds effettivamente sta lavorando senza sosta per disegnare una squadra equilibrata, di talento e futuribile. Il tutto per consegnare il prima possibile nelle mani del secondo personaggio cardine dell’estate milanista, Massimiliano Allegri, una squadra che possa far tornare l’entusiasmo sugli spalti di San Siro.

Il tecnico livornese è sempre stato una garanzia di risultati, lo ha dimostrato anche nella sua ultima avventura alla Juventus dove con una squadra tutto fuorché irresistibile è stato capace di vincere una Coppa Italia, contro l’Atalanta, prima di venire ingenerosamente esonerato da Cristiano Giuntoli. Dal passato bianconero potrebbe arrivare in aiuto di Max un profilo che Allegri ha lanciato alla Juventus e che oggi è senza dubbio uno dei laterali più forti e ambiti d’Europa.

Si parla di Andrea Cambiaso, corteggiato lo scorso gennaio dal Manchester City e oggi finito tra le altre pure nel mirino del ‘Diavolo’. Il Milan, infatti, dirà presto addio a Theo Hernandez con cui i rapporti si sono irrimediabilmente logorati. Ecco perché il terzino italiano, con un passato con le maglie di Bologna e Genoa, resta un sogno vivo per il club di Via Aldo Rossi e per lo stesso Allegri.

Dalla Juve al Milan: Cambiaso ha fatto la sua scelta

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che, tuttavia, rischia di sparigliare le carte in tavola riguardo al futuro di Cambiaso. Una decisione virtualmente già presa che rischia, dunque, di lasciare poco spazio all’interpretazione: a rivelarlo è stato Michele De Blasis.

Il giornalista di ‘Oggi Sport Notizie’, come spesso accade, ha aggiornato sulla situazione di mercato riguardante Cambiaso attraverso il suo profilo su ‘X’. “Andrea Cambiaso vuole restare alla juventus, le parole dell’altro giorno erano sincere. Da quello che mi risulta gli agenti non hanno parlato con nessuna squadra, nemmeno con il Milan“. Una vera e propria doccia fredda, dunque, per i tifosi rossoneri.

De Blasis ha stroncato definitivamente l’opzione milanista parlando anche della possibilità che Cambiaso resti ben oltre il 30 giugno 2029, data della scadenza dell’accordo in essere con la Vecchia Signora. “Sono in corso dei colloqui per il rinnovo di contratto”, ha concluso il giornalista, ‘tagliando’ le gambe – di fatto – al ‘Diavolo’.