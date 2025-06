Decisione presa, non c’è nessun dubbio: lasciano il Milan

Nessun dubbio in casa rossonera per quanto riguarda due giocatori: non rientrano nei piani di Allegri e sono in uscita

Il Milan è molto attivo per quanto riguarda il mercato in uscita. Reijnders è stata soltanto la prima operazione, a questa ne seguiranno anche molte altre. Theo Hernandez e Mike Maignan sono stati messi alla porta da Giorgio Furlani. Sul primo c’è sempre l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma il giocatore non ne vuole sapere di lasciare l’Europa e aspetta offerte più allettanti. Sul secondo c’era una buona trattativa col Chelsea prima del Mondiale per Club ma è saltato tutto a causa di un mancato accordo.

A loro poi si aggiungeranno anche altre cessioni secondarie: Tare attende offerte per Tomori, che era già stato venduto a gennaio al Tottenham (affare saltato per volontà del giocatore), per Thiaw e per Musah, ma non è finita qui. In uscita ci sono anche altri due giocatori che non rientrano in alcun modo nel progetto: il Milan ha già deciso che li vuole vendere, e aspetta soltanto l’occasione giusta per mandarli via il prima possibile.

Il Milan ha deciso, per loro non c’è spazio: addio

Doveva essere un colpo da novanta e invece si è rivelato un flop: con Samuel Chukwueze non è andato come si sperava, né il primo anno con Stefano Pioli e né il secondo con Paulo Fonseca e Sergio Conceicao (si pensava che un cambio di guida tecnica e di stile di gioco potesse aiutarlo). Il nigeriano a gennaio è stato vicino al Fulham, che però si è fatto avanti solo nelle ultime ore della sessione di mercato e non c’erano quindi tempi tecnici per chiudere l’affare.

Chukwueze, come spiegato dal giornalista Alessandro Jacobone, non rientra in alcun modo nei piani del Milan e di Allegri: è in uscita e per lui non c’è spazio. E lo stesso vale anche per un altro giocatore: si tratta di Emerson Royal, arrivato un anno fa per quasi 20 milioni dal Tottenham. Un giocatore pieno zeppo di limiti ma che, nonostante queste, ha sempre dato il massimo di sé. E ha fatto meglio di quanto invece si dice in giro, ma è evidente che non si tratta di un campione.

Come per Chukwueze, il Milan aveva venduto anche lui a gennaio, ma l’infortunio grave col Girona ha fatto saltare tutto. Per lui vale la stessa decisione presa con l’ex Villarreal: non c’è posto per lui (si cerca un altro terzino destro dopo che Walker sarà rispedito molto probabilmente a Manchester) e verrà ceduto. La grande domanda è: chi sarà disposto ad investire su questi due giocatori dopo anni così complicati?