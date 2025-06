Finalmente è fatta: firma un triennale col Milan, ci siamo

I rossoneri hanno trovato l’accordo con il giocatore: è pronto a firmare un contratto di tre anni, i dettagli

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per quanto riguarda il centrocampo. L’uscita di Reijnders è durissima: per soli 55 milioni, l’olandese è passato al Manchester City col quale ha debuttato al Mondiale per Club nei giorni scorsi. Una cessione pesante perché i rossoneri si privano così di un giocatore molto importante per qualità e peso specifico. Sostituirlo non sarà semplice, soprattutto se l’idea è sempre la stessa: non spendere più di 20 milioni. L’offerta per Javi Guerra, a proposito, è stata rifiutata perché troppo bassa.

Nel frattempo è fatta per l’arrivo di Luka Modric, che si legherà ai rossoneri dopo il Mondiale con il Real Madrid, ma il 40enne da solo di certo non basta. Allegri però ha chiesto di aumentare ulteriormente il livello di qualità e di esperienza del centrocampo e ha fatto un nome chiaro e preciso: Granit Xhaka. Se dalla Germania arrivano indiscrezioni in merito ad una volontà del Bayer Leverkusen di non venderlo, in Italia si parla di una situazione molto diversa.

Il Milan è vicino a Xhaka, c’è l’accordo col giocatore

Il giornalista Alessandro Jacobone racconta infatti di un accordo raggiunto con il giocatore e il suo entourage: per lui un contratto di tre anni a 3 milioni a stagione più bonus (coi quali dovrebbe arrivare a 4 milioni). Un’indiscrezione quindi che conferma la volontà del ragazzo di aggregarsi ai rossoneri e di fare questa nuova e importante avventura della sua carriera dopo tantissimi anni all’Arsenal e le soddisfazioni in Germania.

L’Italia completerebbe quindi il suo percorso, soprattutto a quest’età (33 anni il prossimo settembre). C’è da trovare però l’accordo con il Bayer Leverkusen, che in questa prima parte di estate ha perso molte importanti pedine: Xabi Alonso al Real Madrid, Florian Wirtz al Liverpool (ufficiale da ieri) e Jonathan Tah al Bayern Monaco a costo zero. Perdere Xhaka sarebbe un ulteriore botta per le aspirine e per il nuovo allenatore Ten Hag, e quindi c’è un po’ di resistenza. Un’offerta da 12-15 milioni potrebbe però convincerli a mollare la presa. La prossima settimana può essere quella decisiva: i due club rossoneri si siederanno a tavolino a breve per arrivare ad un accordo e chiudere la pratica. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti: la cosa certa è che il il Milan ha in mano il sì del giocatore, e questo può fare la differenza nella trattativa.