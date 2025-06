Gelo Pulisic, i tifosi del Milan stentano a crederci

Le ultime news su Pulisic lasciano di stucco i tifosi, riguarda il suo rinnovo: era tutto fatto ma la firma non è mai arrivata

Christian Pulisic è stato uno dei migliori giocatori della stagione del Milan. L’unico, insieme a Reijnders, a superare la sufficienza per continuità e rendimento in uno dei peggiori anni della storia del club rossonero. Gol e assist, ma non solo: giocate di altissimo livello, disponibilità dal punto di vista tattico e adattamento ad ogni situazione. Con Paulo Fonseca stava facendo un percorso molto interessante in una posizione più centrale, poi con Conceicao è tornato largo a destra come ai tempi di Stefano Pioli: nonostante questi cambiamenti, è sempre riuscito ad avere un’ottima continuità e ad essere un punto di riferimento per la squadra, per l’allenatore di turno e per i tifosi.

Pulisic è arrivato due anni fa per circa 20 milioni dal Chelsea e si può considerare uno dei migliori acquisti (uno dei pochissimi) dell’attuale dirigenza. E, come Reijnders, la società sente profumo di una grande plusvalenza. Come nel caso dell’olandese, pochi mesi fa con Pulisic era tutto fatto per il rinnovo: se Tijji ha però firmato, l’americano ha deciso poi di non farlo. Come mai? Matteo Moretto ha spiegato il perché.

Perché Pulisic non ha rinnovato, finalmente la verità

La questione del rinnovo di Pulisic ricorda molto quella di Mike Maignan, ma con una sostanziale differenza: se per il portiere è stato il Milan a tirarsi indietro e ad interrompere le trattative (non arrivando mai alla firma), per l’ex Chelsea è stato lui stesso a prendersi una pausa di riflessione prima di legarsi al Milan con un contratto più lungo. Pulisic, che aveva capito l’andazzo della stagione e di prospettive future tutt’altro che brillanti, ha preso tempo.

A spiegare in maniera molto chiara è stato il giornalista Matteo Moretto in risposta ad un utente su X: “Per mesi Pulisic avrebbe potuto firmare il rinnovo, perché era tutto pronto… avevano discusso concretamente di quasi tutti i dettagli del contratto ma il ragazzo ha preso tempo e chiesto garanzie tecniche“. Insomma, la firma di Pulisic sul rinnovo è saltata per una sua volontà e non per quella del Milan: i rossoneri hanno provato con lui la stessa strategia attuata con Reijnders, ovvero fargli firmare il rinnovo (attuale scadenza: 2027) per avere maggior potere di trattativa in caso di offerta. A differenza dell’olandese, Christian ha scelto di non firmare e di riflettere prima di fare lo stesso passo. L’americano ha sicuramente mercato: per adesso nessuna offerta è arrivata, ma qualcosa dalla Premier League potrebbe arrivare.