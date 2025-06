Inter-Milan, affare pazzesco e Serie A sotto choc: 35 milioni

Inter e Milan, intreccio clamoroso in sede di mercato: 35 milioni di euro, anche la Serie A resta spiazzata

Manca poco più di una settimana alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e tra i club maggiormente attivi non si possono non annoverare le due milanesi. Milan ed Inter, obiettivi comuni con l’ambizione di tornare a vincere lo Scudetto: tra pochi mesi sarà assalto al tricolore sulle maglie del Napoli di Antonio Conte.

I rossoneri stanno attuando una vera e propria rivoluzione. Igli Tare in cabina di regia, per cercare di ristrutturare una squadra che l’anno scorso solo a tratti ha saputo mostrare sprazzi di valore tecnico. L’addio ad un pilastro come Tijjani Reijnders, poi, di certo non aiuta Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, oltre al già conclamato accordo annuale con Luka Modric, attende con ansia almeno un innesto in mediana, che possa rispecchiare le caratteristiche richieste: un centromediano bravo nella gestione del pallone e del recupero palla, da affiancare a Fofana.

In attacco, poi, restano le ombre sul futuro di Santiago Gimenez. Tra il possibile ritorno di Morata e la firma di un centravanti di prim’ordine, il destino del bomber messicano è tutto fuorché sicuro di essere a tinte rossonere. E se anche l’Inter sta pensando ad alternative di peso a Lautaro e Thuram, è altresì vero che la dirigenza di Viale della Liberazione al pari di quella di Via Aldo Rossi sta valutando un grande colpo in difesa. Un annuncio, nelle scorse ore, ha di fatto lasciato tutti di sasso: serve una cifra elevata.

MIlan e Inter, tutto chiaro: colpo da 35 milioni in difesa

Da tempo, infatti, nerazzurri e rossoneri stanno inseguendo alcuni profili in comune che potrebbero finire per arricchire tanto la retroguardia di Chivu quanto quella di Allegri. E così, uno in particolare, rischia di complicarsi più del previsto: la rivelazione nelle scorse ore è arrivata per bocca di Ekrem Konur.

Il giornalista turco, esperto di mercato internazionale, ha parlato su ”X’ di Giovanni Leoni. Il centrale del Parma è da tempo nel mirino delle big del nostro calcio, le milanesi in primis. Ma adesso, secondo Konur, qualcosa potrebbe effettivamente finire per cambiare. Perchè pare che il Parma valuti la sua stella non meno di 35 milioni di euro: una cifra, forse, esagerata per un ragazzo di talento reduce da un solo anno ad alto livello nel calcio italiano.

Oltre a rossoneri e nerazzurri anche il Napoli, in Serie A, è sulle tracce del 18enne, sotto contratto con i gialloblù fino al 30 giugno 2029. Konur, poi, ha svelato come vi siano anche alcune big straniere interessate al difensore classe 2006, reduce da 17 presenze ed 1 gol in Serie A: si tratta di Tottenham, Barcellona, Wolverhampton e Bournemouth, che attendono novità a riguardo.