La rottura è totale, il Milan gliel’ha comunicato: è scontro

Una decisione drastica da parte della dirigenza rossonera: rottura totale, scoppia la bufera con il big in casa Milan

Massimiliano Allegri e Igli Tare sono gli uomini simbolo del nuovo corso rossonero. Il Milan sta ripartendo da loro e, in attesa del ritiro di Milanello il cui inizio è previsto il prossimo 7 luglio, sono già tante le indiscrezioni che riguardano il futuro della squadra meneghina.

Sarà chiaramente il calciomercato estivo a fare la voce grossa, monopolizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori: in quel di Milanello, in effetti, sta già accadendo. Perché l’addio di Reijnders ha aperto in maniera abbastanza amara l’estate dei rossoneri.

Oltre all’olandese, finito al Manchester City, il Milan deve adesso compiere un vero e proprio miracolo per risolvere una questione a dir poco spinosa che riguarda una delle sue stelle. È separazione in casa: così sta calando il gelo, i tifosi non riescono a crederci.

Addio Milan, è inevitabile: subito fuori rosa

La pagina ‘Milan Zone’, su ‘X’, ha ripreso un’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’ che riguarda i piani della dirigenza rossonera. Nel mirino, se così si può dire, una delle stelle della squadra che ad oggi parrebbe ormai in rampa di lancio per fare le valigie e salutare il ‘Diavolo’ in estate.

Si parla, evidentemente, di Theo Hernandez e della possibilità praticamente scritta di una separazione da qui a qualche settimane. Almeno questa sembrerebbe l’intenzione trapelata dagli uffici di Via Aldo Rossi: la dirigenza, infatti, ritiene il laterale francese ormai fuori dal progetto. Pare che Theo Hernandez non prenderà parte né alle prossime amichevoli nella tourneè orientale contro Arsenal e Liverpool, tra le altre, né alle partite ufficiali della stagione 2025/26.

Il Milan è in attesa di un’offerta congrua per salutare il suo terzino con cui i rapporti, già da mesi, si sono raffreddati in maniera irreversibile. Theo Hernandez resta in scadenza il 30 giugno 2026 con i rossoneri ma, in questo momento, rischierebbe addirittura di finire fuori rosa se dovesse continuare a rifiutare le proposte che stanno arrivando dall’estero.

Già archiviata la possibilità di vedere l’ex Real Madrid in Saudi Pro League, non restano proposte concrete e allettanti – almeno nei pensieri del calciatore – per convincerlo a lasciare Milanello. Un braccio di ferro nel quale a perdere sarebbero proprio tutti. Perché se Theo non dovesse dire subito addio, il rischio serio sarebbe quello di perderlo a parametro zero tra esattamente dodici mesi, con il laterale che già da febbraio 2026 potrebbe firmare per la sua prossima squadra.

Allo stesso modo il giocatore non può permettersi di rimanere fermo nell’anno che porterà, poi, al prossimo Mondiale: serve una soluzione e serve in tempi stretti. Theo, in quella che è stata la sua ultima stagione con addosso la maglia rossonera, ha racimolato 49 presenze con 5 gol e 6 assist, tra campionato e coppe.