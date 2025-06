Leoni a tutti i costi: offerta importante e Inter battuta

Le ultime sul colpo in difesa. Il centrale del Parma è un obiettivo concreto del Milan: il Diavolo ha presentato una proposta davvero importante

C’è un nome in cima alla lista. Un nome davanti a tutti, che il Milan ha voglia di acquistare per il presente e per il futuro. Stiamo parlando di Giovanni Leoni.

Il Diavolo è intenzionato a mettere le mani sul giovanissimo difensore centrale di proprietà del Parma, consapevole del fatto che la valutazione è davvero alta. E’ solamente un classe 2006, ma il giocatore ha dimostrato di essere pronto al grande salto. Lo ha fatto disputando un girone di di ritorno da protagonista con i colori gialloblu addosso.

Lo ha fatto grazie alla fiducia che gli ha dato Cristian Chivu, che guarda caso vorrebbe portare a Milano per la sua Inter. Anche per questo il Milan ha fretta. Fretta di chiudere il colpo il prima possibile per evitare aste, alle quali il Diavolo non è abituato a partecipare. Il Parma, però, no, consapevole del fatto che il valore di Leoni può solo aumentare.

I club interessati al classe 2006 non mancano di certo: oltre alle big del calcio italiano, con Inter e Juventus in prima fila, si sono fatte avanti dalla Premier League il Brighton e il Tottenham.

Milan, la proposta per Leoni: i dettagli

Alla fine, la volontà di Giovanni Leoni farà la differenza. Massimiliano Allegri lo vuole a tutti i costi e Igli Tare per accontentarlo – come racconta La Gazzetta dello Sport – è pronto a mettere sul piatto del Parma una proposta davvero importante, 15 milioni di euro più il cartellino di Lorenzo Colombo.

L’attaccante italiano, tornato da Empoli e finito nel mirino di Pisa e Genoa, ha una valutazione sui sette milioni di euro. L’offerta, dunque, si avvicinerebbe non di poco alla richiesta del Parma. Poi il Milan gli farà spazio: con Giovanni Leoni in rossonero, sarà almeno un centrale a fare le valigie e gli indiziati sono due, Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

L’inglese può tornare in Premier League per una cifra sui 25/30 milioni di euro; il tedesco, invece, ha offerte dalla Bundesliga, ma anche per lui non è da escludere un trasferimento in Inghilterra, dove è particolarmente apprezzato. Oggi, dunque, i difensori centrali che dovrebbero restare in rossonero sono Pavlovic e Matteo Gabbia.