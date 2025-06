Piace a Sarri, la Lazio vuole l’attaccante del Milan

L’attaccante del Milan è finito nel mirino di Maurizio Sarri per la sua nuova Lazio: è un ritorno di fiamma, tutti i dettagli

Il Milan è molto impegnato sul fronte cessioni in questa fase di mercato. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, Giorgio Furlani è alla ricerca di acquirenti per Theo Hernandez e per Mike Maignan: entrambi sono in scadenza di contratto fra un anno e c’è il grosso pericoloso di perderli a costo zero. Per il primo la situazione sembra difficile possa rientrare, per il secondo ci sta provando Allegri a ricucire il rapporto. Ci saranno inevitabilmente altre cessioni, soprattutto di quei tanti giocatori che rientreranno dai prestiti e che non fanno parte del progetto tecnico.

Yacine Adli è uno di questi ma non è l’unico: un altro esempio è Noah Okafor, passato a sorpresa a gennaio in prestito al Napoli per sostituire Kvaratskhelia. Ha giocato pochissimo però gli con azzurri, quanto basta per potersi definire campione d’Italia (dopo aver vinto a gennaio la Supercoppa Italiana con il Milan). Lo svizzero non sarà riscattato (il prezzo era fissato a 25 milioni) ma non resterà in rossonero e per questo si cerca una nuova sistemazione. E per lui potrebbero aprirsi le porte di un’altra squadra italiana, la terza della sua carriera.

La Lazio ci riprova, ritorno di fiamma per il milanista

Okafor potrebbe diventare un obiettivo di mercato della Fiorentina con il ritorno in panchina di Stefano Pioli: con l’allenatore si è trovato bene nella sua prima stagione in Italia e chissà che non possa diventare un obiettivo. Oltre ai viola, potrebbe diventare una strada percorribile anche per la Lazio di Maurizio Sarri, che deve ricostruire un po’ il suo attacco dopo il ritorno dell’allenatore toscano.

Sarri apprezza particolarmente le qualità di Okafor: non a caso, la Lazio lo aveva cercato anche durante il suo primo ciclo da tecnico biancoceleste, poi a spuntarla fu il Milan con un’operazione lampo da 14 milioni. All’epoca i rossoneri si erano assicurati uno degli attaccanti più promettenti del panorama europeo, promessa che però non è riuscito a mantenere. Fonseca gli aveva dato fiducia utilizzandolo spesso al posto di Leao e dopo un buon periodo è andato di nuovo in calo, fino alla cessione (prima al Lipsia e poi al Napoli) a gennaio. Rientrerà a Milanello ma non per restare: è destinato ad andare via di nuovo e a questo punto la Lazio è un’idea concreta. Il Milan potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 15 milioni per la cessione a titolo definitivo.