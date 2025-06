Scambio con la Fiorentina per Kean: il Milan ne mette due sul piatto

Massimiliano Allegri è un grande estimatore di Moise Kean ed il Milan farà un tentativo per assicurarsi l’attaccante della Fiorentina in vista della prossima stagione.

Salutati Abraham, Joao Felix, Jovic e con Camarda pronto a partire in prestito, il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare Santiago Gimenez nel reparto avanzato dei rossoneri.

Sono diversi i nomi che sono stati accostati al Milan in questi ultimi giorni. Da Dusan Vlahovic a Mateo Retegui, passando per Moise Kean, sono molti i nomi eccellenti che il club rossonero starebbe seguendo per completare il proprio reparto offensivo. Per tutti, però, ci sono forti problematiche riguardo i costi, che sia il cartellino del calciatore o l’ingaggio dello stesso. Lo stipendio di Vlahovic è decisamente troppo alto per le casse del club mentre l’Atalanta sta sparando alto per la punta della nazionale italiana. Nelle ultime ore si sta valutando seriamente la pista Vlahovic con il Milan che potrebbe mettere sul piatto due calciatori per abbassare le richieste dei viola.

Il Milan vuole Kean: due calciatori sul piatto per chiudere l’affare

Moise Kean ha una clausola da 52 milioni di euro che permetterebbe ad ogni club di portarlo via da Firenze senza dover trattare con i viola. La somma è troppo alta per il Milan che vorrebbe abbassare le pretese dei viola andando ad inserire due giocatori nella trattativa. Le idee dei rossoneri portano a Loftus-Cheek ed uno tra Bennacer e Okafor.

Il Milan vorrebbe arrivare a pagare Moise Kean una somma compresa tra i 40 ed i 45 milioni di euro. Il cartellino di Loftus-Cheek viene valutato dal Milan circa 10 milioni di euro, mentre quello di Bennacer o di Okafor sui 12. Un doppio inserimento nella trattativa che porterebbe i rossoneri ad aggiungere una parte economica di circa 20 milioni di euro.

Una trattativa complicata anche per via degli alti stipendi percepiti dai calciatori rossoneri che dovrebbero passare alla Fiorentina all’interno dell’affare. Un’operazione che però potrebbe trovare il favore di Stefano Pioli, nuovo allenatore dei viola, che conosce bene i giocatori in questione avendoli avuti a disposizione durante la sua esperienza in rossonero, apprezzandone molto le qualità.

Quello che è certo è che Massimiliano Allegri apprezza molto Moise Kean e la punta classe 2000 sarebbe felice di ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato. Kean è tra l’altro molto amico di Rafael Leao che potrebbe essere uno sponsor importante per l’arrivo della punta ex Juventus in rossonero.