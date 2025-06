Stavolta torna per restare: colpo di scena in casa Milan

Le ultime sul calciatore, pronto a restare in rossonero. Il punto della situazione in Casa Milan: Igli Tare e Massimiliano Allegri ci pensano seriamente

Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a prendere forma. La prossima settimana può essere quella in cui si può chiudere il cerchio con il reparto di centrocampo. Ad oggi la certezza ufficiale è l’addio di Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City per una cifra complessiva di 70 milioni di euro.

Igli Tare ha così scelto di puntare, un po’ a sorpresa, su Luka Modric, per il quale è tutto fatto. Il croato ha detto sì al Milan: contratto di un anno più uno a 3,5/4 milioni di euro netti a stagione. Svolgerà le visite mediche dopo aver giocato con il Real Madrid il Mondiale per Club.

Ma a centrocampo la rivoluzione è solo all’inizio. Sì perché nei prossimi giorni, Igli Tare spera di chiudere il cerchio, almeno in entrata. Granit Xhaka è il calciatore prescelto per dare esperienza e geometrie al Diavolo; Guerra (preferito a Jashari per via del prezzo) è invece il giovane che di fatto raccoglierà l’eredità di Tijjani Reijnders.

Milan, tra addii e permanenze a sorpresa: è rivoluzione a centrocampo

Tutto, dunque, è apparecchiato, per un Milan che cambia volto in mediana. Ma l’olandese non sarà l’unico a fare le valigie. Per Yunus Musah, d’altronde, è solo questione di tempo. Se la trattativa con il Napoli dovesse saltare definitivamente, prenderebbe corpo l’idea West Ham, che nei giorni scorsi ha chiesto informazioni. L’americano farà le valigie, con il Milan che incasserà una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Poi Igli Tare dovrà essere bravo a piazzare Ismael Bennacer e Yacine Adli, che non rientrano nei piani del Diavolo. Entrambi sono valutati una decina di milioni, ma per il primo c’è il grande ostacolo rappresentato da uno stipendio davvero importante.

A completare il reparto ci sarà ovviamente Youssouf Fofana, ma anche Bondo, che vuole mettersi in mostra fin da subito. Anche Ruben Loftus-Cheek ha buone possibilità di restare, se non dovesse arrivare la proposta giusta sui 20 milioni di euro.

C’è infine Tommaso Pobega, che un po’ a sorpresa, potrebbe continuare a giocare per il Milan. L’italiano verrà provato da Massimiliano Allegri e se dovesse convincere non lascerà il Diavolo. Alla squadra, d’altronde, serve un giocatore italiano, meglio se cresciuto nel vivaio.