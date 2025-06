Vola in Inghilterra, addio Milan: il difensore giocherà la Champions

Il giocatore saluterà il club rossonero in questa sessione di calciomercato estivo. La scelta è presa: ecco la sua destinazione

Non ci sono alternative. Nei prossimi giorni il calciatore lascerà il Milan per giocare in Premier League. La scelta è arrivata da tempo e ora è pronta a concretizzarsi. La lista degli addii è davvero lunga e Igli Tare sta lavorando per snellirla.

Negli ultimi giorni i nomi più chiacchierati sono stati quelli di Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah. Tutti e tre avrebbero potuto lasciare il Diavolo immediatamente, ma sono sorti dei problemi. Per l’americano l’addio è chiaramente solo rimandato, per i due francesi tutto potrebbero ancora succedere: con il terzino c’è un vero e proprio braccio di ferro, società vs calciatore. Chissà, però, che Massimiliano Allegri non riesca a fare da mediatore. Con il portiere potrebbe riuscirci e vedere la fumata bianca per il rinnovo di contratto potrebbe non essere così strano.

La lista dei partenti, però, come detto, è davvero lunga: tra i giocatori che lasceranno il Milan c’è certamente Filippo Terracciano, che andrà via con la formula del prestito. Partenza certa anche per Samu Chukwueze, che si è ormai giocato tutti i jolly a disposizione.

Milan, il punto sui centrali: Tomori fa le valigie

Il Milan è pronto a salutare Fikayo Tomori. Il centrale inglese avrebbe potuto lasciare il Diavolo già durante il calciomercato di gennaio. Accordo trovato tra il Tottenham e il club rossonero, ma il giocatore, forte della titolarità ritrovata con Sergio Conceicao, ha preferito rimanere al Milan.

Ora si può consumare l’addio. Il Milan ha deciso di cederlo e il Tottenham è pronto a rifarsi sotto. Il club, che giocherà la prossima Champions League, è a caccia di rinforzi e il nome di Fikayo Tomori continua a restare tra quelli in cima alla lista. Ora l’inglese è pronto a far ritorno in Premier League e gli Spurs sono visti come una buona destinazione.

Attenzione, però, ad altri club come l’Aston Villa e il Nottingham che vogliono migliorare il proprio organico con un giocatore di esperienza come Tomori, che continua ad essere sul taccuino della Juventus, che al momento però non ha alcuna fretta. L’inglese non è una priorità, ma chissà che non si aprano nuovi scenari e che lo scambio Tomori-Vlahovic non possa accontentare tutti.