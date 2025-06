Addio al Milan, Tare avrà 65 milioni tra le mani

Novità dal calciomercato: arrivano altre cessioni che finanzieranno l’estate. Ecco chi lascia il Milan, il punto della situazione

Saranno davvero in tanti a lasciare il Milan. Il club rossonero è così pronto ad incassare altri soldi, dopo l’addio di Tijjani Reijnders. La partenza ufficiale dell’olandese ha fruttato ben 55 milioni di euro. Cifra che può essere ancora più importante con i bonus che potrebbero maturare e portare l’incasso a 70 milioni di euro.

L’addio del centrocampista è chiaramente solo il primo di una lunga lista. Ora tocca a tutti quegli elementi che sono in esubero e che non rientrano più nei piani del club e sui quali Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di puntare. E’ evidente che i discorsi legati a Theo Hernandez e Mike Maignan siano diversi.

Il terzino continua ad essere alla porta, ma qualora non dovesse partire (l’Al Hilal continua a volerlo portare in Arabia Saudita per 30/35 milioni di euro), tornerà a lavorare con il gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri. Il portiere, invece, lo sarà fin da subito con l’obiettivo di rinnovare il suo contratto. Il Chelsea è ormai un ricordo lontano.

Il Milan fa cassa: ecco il bottino dalle cessioni

Così Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione su alcuni calciatori che sono pronti a lasciare il Milan: “Un occhio alla rosa fa capire che non tutti possono restare, soprattutto in una stagione con una sola competizione. Yunus Musah è vicino al Napoli: non è un’operazione chiusa, diciamo in stand by. Può portare 25 milioni”.

Ma l’americano non è l’unico con la valigia in mano: “Samu Chukwueze ha ammesso di aver giocato una stagione molto lontana dalle aspettative e non ha le caratteristiche dei giocatori da Allegri: con un’offerta giusta, magari non lontana dai 20 milioni, andrà altrove. Possibile plusvalenza importante invece da Malick Thiaw, che piace al Leverkusen e non solo: il Milan per lui ha sempre chiesto molto, più dei 20 milioni che i signori della Bayer potrebbero pagare, ma un accordo è sicuramente possibile”.

Poi non si possono escludere altre partenze, anzi quasi certamente diranno addio: “Emerson Royal lascerà ma quasi sicuramente in prestito, non a titolo definitivo, Kyle Walker e Joao Felix non resteranno, liberando ingaggi da destinare ad altri”. A questi aggiorniamo