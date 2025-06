Addio Milan, fine dei giochi: due giorni e sarà ufficiale

Pochi giorni e il calciomercato riaprirà ufficialmente. Dal primo luglio fino al primo settembre tutte le squadre potranno rafforzarsi, acquistando nuovi giocatori

Lo farà chiaramente anche il Milan, che ha davvero diverse operazioni da portare a termine, che sta apparecchiando ormai da tempo.Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando senza sosta e adesso sono pronti a raccogliere i frutti, dopo aver seminato (si spera bene). Manca ancora qualche giorno dunque all’inizio ufficiale del calciomercato.

La giornata di oggi, però, è comunque da cerchiare in rosso: sì perché si è parte quella special finestra dedicata al riscatto dei calciatori in prestito. Tutte le 20 squadre avranno tempo fino 24 di giugno per esercitare l’eventuale diritto e rendere proprio il calciatore. Sono ben 48 i giocatori della massima serie coinvolti e molti riguardano il club rossonero.

Il Milan ha così tempo fino a dopodomani per decidere se tenersi Riccardo Sottil e Kyle Walker. In realtà la decisione è già stata presa: entrambi faranno le valigie e torneranno nelle loro squadra. L’esterno non ha avuto modo per mettersi in mostra, ma il suo atteggiamento non è piaciuto. L’inglese ha subito giocato, poi però ha deluso fuori dal campo, compromettendo proprio tutto.

Saluteranno al pari di Tammy Abraham e Joao Felix, che invece erano arrivati al Milan in prestito secco. Destino inverno per Alexis Saelemaekers, che la Roma non è riuscita a riscattare e sarà così a disposizione di Massimiliano Allegri, pronto a lavorarci dal primo giorno di ritiro

MILAN (2)

Riccardo Sottil (attaccante, dalla Fiorentina)

Kyle Walker (difensore, dal Manchester City)

Tornano tutti alla base, Kalulu l’unico riscattato

Sono tantissimi, inoltre, i calciatori, ceduti in prestito con diritto di riscatto che faranno le valigie e torneranno a Milano. Sono già arrivati gli annunci relativi a Vasquez e Colombo che non resteranno nell’Empoli retrocesso in Serie A. La Fiorentina ha da tempo scaricato Yacine Adli che certamente dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

E’ atteso al centro sportivo di Carnago, poi, anche Tommaso Pobega. Il centrocampista ha convinto il Bologna, ma i Felsinei non hanno voluto pagare i 12 milioni di euro richiesti per il suo acquisto. Farà ritorno in rossonero al pari di Noah Okafor, che il Napoli non ha mai pensato di acquistare. Oltre ai giocatori ‘italiani’ c’è anche Ismael Bennacer di ritorno dal prestito al Marsiglia. L’unico dunque ad essere riscattato è stato Pierre Kalulu

BOLOGNA

Tommaso Pobega (centrocampista, dal Milan)

FIORENTINA

Yacine Adli (centrocampista, dal Milan)

NAPOLI

Noah Okafor (attaccante, dal Milan)