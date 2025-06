Bloccata la cessione, Allegri punta su di lui: operazione recupero

Sembrava possibile una cessione, invece Allegri punta forte su di lui: l’allenatore rossonero ha bloccato tutto

Non è arrivato ancora ad un punto di svolta il calciomercato dei rossoneri. Quando siamo nell’ultima parte di giugno, il Milan non ha ancora ufficializzato un acquisto. Sembra tutto fatto per Luka Modric, che firmerà dopo il Mondiale per Club: un acquisto, a costo zero, che aumenta il livello di qualità e di esperienza della rosa ma da solo, a 40 anni, non basta. Allegri ha bisogno di ricostruire il reparto di centrocampo privo di Tijjani Reijnders, svenduto al Manchester City per soli 55 milioni.

Igli Tare deve trovare un sostituto rispettando i soliti paletti imposti da Giorgio Furlani e dalla proprietà RedBird: massimo 20 milioni di cartellino, come al solito. Granit Xhaka, col quale c’è l’accordo sul contratto, è ancora un altro tipo di giocatore. Necessarie anche diverse valutazioni per quanto riguarda l’attacco: il Milan si priverà di Tammy Abraham, che rientrerà alla Roma dal prestito, e di Luka Jovic, che non rinnoverà. Resta Santiago Gimenez, sul quale ci sono un po’ di indiscrezioni in merito ad una possibile cessione dopo poco più di sei mesi dall’arrivo.

Allegri non vuole cederlo, l’attaccante resterà al Milan

Il Milan ha acquistato l’attaccante messicano dal Feyenoord per 30 milioni, un investimento importante che fino ad oggi, per un motivo o per un altro, non ha dato i risultati sperati. Difficile per lui in un contesto di gioco come quello del Milan recente fare bene: è un centravanti d’area di rigore che ha bisogno di rifornimenti per lasciare il segno. Ed è questo che preoccupa un po’ i tifosi, e non solo, nel progetto tecnico di Allegri.

Sappiamo perfettamente come l’allenatore livornese non spicca per produzione offensiva e questo per Gimenez può essere un problema, ma a quanto pare il nuovo tecnico ha idee diverse. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Allegri sembra intenzionato a puntare forte su di lui. “Operazione recupero” titola il quotidiano. Nelle ultime ore si erano diffuse indiscrezioni in merito ad una sua possibile cessione, con club di Premier League interessati. Tutto come sempre dipende dalle offerte che arriveranno, ma la sensazione è che alla fine Gimenez resterà in rossonero e avrà una seconda opportunità, con il vantaggio di aver accumulato un po’ più di adattamento e ambientamento in un calcio e in un paese completamente diverso da quello olandese dove ha trascorso gli ultimi anni, e con grandi risultati.