“Con gli stessi soldi il Milan ne prende tre”: bomba a centrocampo

Un annuncio che ha lasciato basiti i tifosi del Milan: la strategia rossonera è chiara, così il triplo colpo a centrocampo è possibile

La nuova era targata Massimiliano Allegri sta per cominciare. Il Milan si radunerà a Milanello il prossimo 7 luglio, con la convinzione di tornare ai vertici del calcio italiano: le ambizioni, con la firma di Tare e dello stesso Allegri sono praticamente raddoppiate.

Lontano il tempo di Fonseca e Conceicao: nonostante il mancato accesso alla prossima Champions League, il Milan farà sul serio e proverà a puntare subito allo Scudetto. Nel mezzo il calciomercato, uno ‘strumento’ da sfruttare in maniera intelligente e con criterio. In tal senso, nelle scorse ore, proprio riguardo al mercato rossonero, è arrivato un annuncio che ha lasciato di stucco i tifosi del Milan.

Un’idea che, in termini pratici, potrebbe tramutarsi presto in realtà. Stoccata e ben tre rinforzi da urlo per il centrocampo di Massimiliano Allegri: ecco cosa sta per succedere.

Milan, che affare: ne arrivano tre

Non è un mistero che dopo l’addio di Tijjani Reijnders e col futuro di Loftus-Cheek in forte bilico, il Milan debba pensare con una certe urgenza a rimpolpare la mediana. Il Milan guarda oltre e sta valutando le prossime mosse, con diversi grandi nomi in lista per dare nuove energie al centrocampo di Allegri.

A tal proposito, su ‘X’, è intervenuto con un lungo messaggio lo scrittore Graziano Carugo Campi che senza mezzi termini ha parlato in particolare di un nome per il quale ad oggi servirebbe un’offerta quasi folle: Samuele Ricci del Torino. “Coi soldi che chiede il Torino per Ricci, il Milan si compra Modric, Xhaka e Javi Guerra messi insieme”, l’analisi dal sapore di ‘provocazione’ venuta a galla nelle scorse ore. Carugo Campi ha evidentemente voluto rimarcare l’atteggiamento della dirigenza granata che sta, evidentemente, tirando troppo la corda per il giovane centrocampista esploso con la maglia dell’Empoli.

Un déjà vu che a conti fatti ricorda l’atteggiamento di Urbano Cairo, qualche anno fa, per la cessione (poi sfumata) di Belotti per il quale arrivò a pretendere 100 milioni. Ora con Ricci si sta parlando di una valutazione che graviterebbe intorno ai 40: decisamente troppi. “Forse una riflessione andrebbe fatta in casa Cairo”, la chiusura dello scrittore che non le ha mandate a dire.

E non è detto che Tare, alla fine, possa ‘ascoltarlo’ e dedicarsi ad altri profili. Staremo a vedere. Il 23enne di Pontedera, sotto contratto fino al 30 giugno 2028, ha collezionato quest’anno 36 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti tra Serie A e Coppa Italia.