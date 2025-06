Il Milan perde 80 milioni: tutto in fumo, rossoneri nei guai

Tegola tremenda per la dirigenza di Via Aldo Rossi: sfumano 80 milioni di euro, adesso cambia il mercato estivo del Milan

L’estate del Milan è cominciata in anticipo con una corposa rivoluzione, che ha toccato non solo la squadra e le strategie future che riguarderanno la rosa rossonera ma anche la dirigenza. Da qui, dopo un’annata disastrosa, la firma di un direttore sportivo navigato ed esperto come Igli Tare.

Il dirigente albanese, dopo una convincente avventura alla Lazio, si è rimesso in discussione: un progetto ambizioso nel quale Tare avrà certamente un ruolo da protagonista. Il direttore sportivo rossonero non vive, però, una situazione semplice. Perché il Milan, che ha ‘mancato’ l’accesso alla prossima Champions League, deve fare i conti con un tesoretto decisamente risicato rispetto al passato. E così, ampio spazio alle cessioni per fare cassa e reinvestire: una strategia che, in questo momento, ha portato alla partenza di Tijjani Reijnders che ha già fatto impazzire i tifosi del Manchester City con le sue giocate. Il futuro di Theo Hernandez, tra le altre cose, rimane un mistero.

No secco all’Arabia Saudita, non esistono al momento offerte che soddisfino le richieste della dirigenza di Via Aldo Rossi. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno, non c’è possibilità di continuare insieme: si attende solo l’occasione giusta. A tal proposito proprio il capitolo cessioni sembra lasciare pochi margini, soprattutto per determinati nomi che a sorpresa rischiano di rimanere ‘bloccati’. Uno scenario che sta già complicando i piani di Tare e quelli del Milan che vuole tornare grande il prima possibile: per farlo, però, servirà investire.

Milan, che guaio: addio a 80 milioni

Sembra infatti prospettarsi uno scenario pazzesco. Tanti i prestiti che il Milan, l’anno scorso, ha imbastito nella speranza di incassare di questi tempi una cifra quantificabile complessivamente in 80 milioni. Uno scenario praticamente sfumato e che in questso momento diventa un vero problema per il ‘Diavolo’.

Pierre Kalulu è l’unico milanista ad essere stato riscattato dalla Juventus per circa 14 milioni di euro: una cifra, in relazione a prestazioni ed età dell’ex Lione, che hanno convinto quasi subito la dirigenza bianconera. Yacine Adli, invece, nonostante la discreta annata vissuta a Firenze tornerà a Milanello: dall’algerino sarebbero arrivati 10,5 milioni. Saltati i 7 di Colombo dall’Empoli, vista la retrocessione dei toscani in Serie B. Così come Okafor, praticamente mai in campo nel Napoli di Conte, è destinato a ripartire da Milanello in attesa di nuove idee.

Tommaso Pobega non giocherà nel Bologna l’anno prossimo, almeno non a titolo definitivo: i felsinei hanno deciso di non spendere i 12 milioni richiesti per il riscatto. Anche Morata tornerà a Milano prima di discutere del suo futuro, al momento ancora in dubbio: il Galatasaray non lo tratterrà e il bomber spagnolo non intende rimanere in Turchia.