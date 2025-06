Il Milan prepara il colpo last minute: l’assalto partirà a fine agosto

Il calciomercato si chiuderà il prossimo 1 settembre con le squadre che sono al lavoro per cercare di chiudere gli affari necessari ai miglioramenti delle rose.

In casa Milan le trattative sono ferventi con i rossoneri molto attivi sia per quello che riguarda le operazioni in entrata sia per quelle in uscita.

Sono molte le operazioni che Igli Tare, concordate con Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, sta portando avanti con la speranza di riuscire a migliorare un organico che nelle scorse settimane ha già perso Tijjani Reijnders, uno dei perni della squadra nella scorsa stagione. Considerata anche la possibile partenza di Theo Hernandez, il Milan dovrà cercare nuovi perni sui quali fondare la prossima annata e si sta muovendo in tal senso andando di fatto a mettere sotto contratto Luka Modric che si svincolerà a zero dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, l’assalto è rimandato a fine agosto per un obiettivo

Uno dei nomi che più piace in casa Milan è quello di Ardon Jashari, giovane centrocampista del Bruges che tanto piace a Igli Tare. Le alte richieste del club belga hanno allontanato immediatamente il Milan dalla trattativa ma il club meneghino è pronto ad attendere e fare un nuovo tentativo alla fine del mercato estivo quando i prezzi potrebbero abbassarsi.

Il Bruges valuta Ardon Jashari (legato alla società da un contratto fino al 2029) circa 40 milioni di euro, una somma ritenuta troppo alta dal Milan che non ha intenzione di spendere più di 30 milioni di euro per il centrocampista svizzero. In questo momento Tare e la squadra mercato rossonera si sono tirati indietro osservando però l’evoluzione della situazione relativa al calciatore.

La speranza del Milan è che Jashari spinga per lasciare il campionato belga per trasferirsi a Milano portando la società belga ad abbassare le richieste per il suo cartellino. La società rossonera spera di riuscire a strappare un forte sconto nelle ultime ore di trattative o riuscire a portare il calciatore in Italia con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Nel frattempo non si fermano le trattative per gli altri obiettivi del centrocampo. Piace sempre molto Granit Xhaka, centrocampista svizzero che viene ritenuto il sostituto ideale di Tijjani Reijnders andando a portare nella rosa del Milan esperienza e qualità. Sono costanti anche i contatti con il Valencia per Javi Guerra che potrebbe arrivare a Milano per una somma intorno ai 20 milioni di euro.