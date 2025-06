Immobile pronto a dire sì, Milan beffato: nuova maglia in Serie A

Il Milan non prenderà Immobile (è stato fatto solo un sondaggio e nulla più): l’attaccante è vicino ad un’altra italiana

Durante questa settimana, il nome di Ciro Immobile è stato accostato al Milan per il ruolo di punta di riserva al posto di Luka Jovic e di Tammy Abraham, entrambi destinati a lasciare i rossoneri. Il primo non rinnoverà il contratto e si libererà a parametro zero: a nulla è servito un buon finale di stagione per convincere la società a prolungare l’accordo. L’inglese invece farà presto ritorno alla Roma: non c’è l’accordo per un “riscatto” e il suo stipendio da 6 milioni è troppo alto per le casse del club rossonero.

Santiago Gimenez è arrivato a gennaio scorso per 35 milioni e doveva essere il presente e il futuro della squadra: ad oggi, però, la sua permanenza in rossonero non è così certa. Un attaccante come lui farebbe grande fatica nel contesto tattico di Massimiliano Allegri, da sempre molto povero di produzione offensiva: una mazzata per un centravanti d’area di rigore per il messicano. Ecco perché lui stesso potrebbe essere interessato a cambiare aria. In ogni caso, il colpo in attacco non sarà Immobile.

Immobile vicino al ritorno in Serie A, i dettagli

Il nome di Ciro è stato fatto anche per l’ottimo rapporto e feeling con Igli Tare, che lo ha avuto per tanti anni alla Lazio. L’attaccante si è trasferito l’anno scorso al Besiktas in Turchia e adesso vorrebbe tornare in Italia. Il Milan ha fatto solo un sondaggio, niente di più: da via Aldo Rossi non è mai stata fatta nemmeno un’offerta. Solo interesse quindi, per questo non è di certo un affare sfumato.

Ad oggi Immobile è più vicino al Bologna. I rossoblu hanno cercato a lungo Edin Dzeko nelle scorse settimane per regalare un grande centravanti a Vincenzo Italiano, vincitore della Coppa Italia proprio contro il Milan in finale. Il bosniaco però si è trasferito a Firenze, dove troverà Stefano Pioli come allenatore (a proposito ancora di rossoneri). Come alternativa quindi Giovanni Sartori sta pensando a Immobile, che si aggiungerebbe al già folto reparto offensivo dei bolognesi: Castro e Dallinga, a meno di offerte irrinunciabili, resteranno in Emilia e quindi Immobile sarà una importante aggiunta per migliorare il livello di qualità ma anche di esperienza, e soprattutto per aiutare i giovani colleghi a crescere. Ciro è un attaccante esperto e di alto livello: vedremo se accetterà questo ruolo o se preferirà aspettare opportunità migliori per essere protagonista.