L’annuncio gela i tifosi: le parole di Sinner sono preoccupanti

La dichiarazioni di Sinner prima di Wimbledon confermano una necessità per il campione azzurro in vista dello Slam londinese

Conferma del titolo mancata da Jannik Sinner ad Halle. Il cammino dell’azzurro nel torneo su erba che precede Wimbledon si è interrotto agli ottavi di finale con la sconfitta subita in rimonta, in tre set, da Alexander Bublik, avversario che Sinner aveva battuto nettamente nei quarti di finale del Roland Garros.

Una parziale consolazione per Jannik è stato l’epilogo del torneo di Halle che ha visto trionfare proprio Bublik in finale contro Medvedev. Indubbiamente però è stata una sconfitta inaspettata quella subita dal numero uno del mondo che non perdeva contro un avversario classificato oltre la top 20 del ranking addirittura da quasi due anni ovvero dal ko con Lajovic al Masters di Cincinnati 2023.

Non lo ha ammesso Sinner ma, evidentemente, le scorie della finale persa al Roland Garros contro Alcaraz si sono fatte sentire. La conferma implicita è arrivata nelle dichiarazioni post sconfitta di Jannik, in particolare in un passaggio in cui l’azzurro ha rivelato che una pausa più lunga del previsto prima dell’inizio di Wimbledon non può che giovargli in questo momento.