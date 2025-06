Milan cede un big, l’annuncio fa tremare i tifosi: “Ci stiamo lavorando”

L’annuncio a sorpresa da parte dell’allenatore fa tremare i tifosi: vogliono un big del Milan e sono pronti a tutto

Il mercato del Milan è iniziato all’insegna delle cessioni. Tijjani Reijnders al Manchester City è stata chiusa subito perché gli inglesi avevano l’urgenza del Mondiale per Club: Giorgio Furlani non ha approfittato di questo fattore per strappare una cifra più alta dei 55 milioni pattuiti (che potrebbero diventare 75 milioni coi bonus). L’olandese è stato il miglior giocatore del Milan per rendimento di queste ultime due stagione e la sua cessione è pesantissima. E il problema è che non è finita qui. Era molto vicino Mike Maignan al Chelsea: c’era una trattativa ben avviata ma saltata per un mancato accordo fra le parti (con Tare che aveva messo le mani su Vanja Milinkovic-Savic per sostituirlo).

Il portiere è rimasto e Allegri spera di ricucire il rapporto con la società perché vorrebbe tenerlo, ma il contratto in scadenza fra un anno è una “minaccia” per la proprietà. Discorso uguale per quanto riguarda Theo Hernandez, anche lui nella stessa situazione ma con zero margini di riallacciare il legame con la società (che non gli ha mai proposto un rinnovo). Lo avevano venduto al Como a gennaio e all’Al-Hilal poche settimane fa, ma il giocatore ha rifiutato. Gli arabi però non hanno ancora mollato la presa e l’ultimo annuncio fa capire che c’è ancora l’intenzione di provarci.

Addio Theo Hernandez, il club è pronto ad un nuovo assalto

L’Al-Hilal è al momento impegnato al Mondiale per Club con Simone Inzaghi allenatore: è stato ufficializzato pochi giorni dopo la storica sconfitta dell’Inter per cinque a zero in finale di Champions League contro il Psg. Fra le richieste del tecnico sul mercato non c’è Federico Dimarco, uno dei giocatori che ha reso di più nei suoi anni in nerazzurro, ma c’è invece Theo Hernandez.

Il francese non è intenzionato al momento a lasciare l’Europa: vuole restare nel calcio che conta e aspetta offerte migliori. L’Al-Hilal però non ha alcuna intenzione di mollare e per questo è pronto ad una nuova offensiva per convincere il giocatore. Ad annunciarlo è stato lo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni e l’annuncio che fa tremare i tifosi, molto legati a Theo Hernandez: “Vogliamo diventare uno dei migliori club al mondo. Ho ottimi giocatori, ma per migliorare la squadra la società si sta muovendo, voleva già farlo prima del Mondiale ma non ci sono riusciti perché i tempi erano stretti. Theo Hernandez? Il club ci sta lavorando“.