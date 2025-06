Offerta aumentata, il Milan spinge per l’erede di Reijnders: i dettagli

Il Milan ha scelto l’erede di Reijnders e punta forte su di lui: i rossoneri hanno aumentato l’offerta per convincere il club

La perdita di Tijjani Reijnders è davvero pesante per il Milan e per i suoi tifosi. L’olandese è stato il miglior giocatore della squadra nell’ultima stagione, l’unico insieme a Christian Pulisic a superare la sufficienza per rendimento e continuità. I rossoneri non avrebbero dovuto privarsene, soprattutto non per soli 55 milioni: i tifosi del Manchester City, dopo averlo visto al debutto al Mondiale per Club, non si capacitano di come sia costato così poco. Alla parte fissa, come al solito, andranno poi aggiunti i bonus, che vengono definiti facilmente raggiungibili, per una cifra totale di 75 milioni.

Anche in questo caso, si poteva fare di più (considerando l’urgenza del City di aggiungere il giocatore per il torneo negli States). Ormai il dado è tratto e il Milan ha bisogno di un sostituto: Luka Modric non lo è, e non lo sarà nemmeno Granit Xhaka, giocatori con caratteristiche completamente diverse. L’erede di Reijnders sarà un giocatore giovane, che rientri nei canonici 20 milioni di cartellino imposti da RedBird e da Giorgio Furlani e che abbia un potenziale tecnico e quindi economico per poterlo rivendere nel giro di qualche anno.

Milan, offerta aumentata per il centrocampista

Il Milan la sua scelta l’ha fatta ed è Javi Guerra, giovane e forte centrocampista spagnolo del Valencia, impegnato in questi giorni nel torneo U21 (e in gol su rigore contro l’Inghilterra di recente). I rossoneri, nelle scorse settimane, avevano fatto arrivare al Valencia una prima offerta di 18 milioni più bonus: proposta respinta dagli spagnoli che chiedono più soldi per liberarsi di uno dei migliori talenti del loro settore giovanile e di tutto il calcio spagnolo.

I rossoneri però non hanno ancora mollato la presa: Javi Guerra è da tempo nel mirino del club e l’obiettivo è stato confermato anche con Igli Tare direttore sportivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Ceccarini, il Milan ha alzato l’offerta per convincere il Valencia: adesso sul piatto ci sono pochi milioni in più, 21. E, ovviamente, ancora non basta. Gli spagnoli puntano ad una cifra un po’ più alta, almeno 25 milioni per liberare il talentuoso centrocampista. Sembra chiaro che il Milan ha scelto lui come erede di Reijnders ed ora andrà avanti la trattativa per accordarsi: si cercherà l’accordo economico migliore possibile e per questo, come al solito, ci vorrà del tempo, sempre che non si inserisca una concorrente a rendere tutto ancor più complicato.