Ora è ufficiale: panchina all’ex Milan, nuovo ribaltone

E’ ufficiale, il nuovo allenatore è un ex Milan. Si tratta di un grande ritorno sulla panchina di un club glorioso in patria

Sono giorni di annunci e indiscrezioni per gli ex Milan che alleneranno nuove squadre nella prossima stagione in Italia e all’estero.

Si attende solo l’ufficialità per il ritorno alla Fiorentina di Stefano Pioli dopo la stagione nella Saudi League alla guida dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, chiusa con un terzo posto classifica e una deludente eliminazione in semifinale nella Asian Champions League. Tra i nomi circolati per sostituire Pioli c’è anche quello di Sergio Conceicao che tornerebbe così subito in panchina dopo l’addio al Milan.

Ignazio Abate, ex tecnico della Primavera rossonera con cui ha raggiunto la finale della Youth League lo scorso anno, esordirà in Serie B sulla panchina della Juve Stabia al posto di Guido Pagliuca passato all’Empoli. Giovanni Stroppa, dopo aver riportato la Cremonese in Serie A, dovrebbe restare nel campionato cadetto alla guida del Venezia di nuovo retrocesso in B. E’ ufficiale, invece, la nomina di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Catanzaro, compagine che ha disputato i playoff promozione in A nelle ultime due stagioni.

Grande ritorno per l’ex Milan: è lui il nuovo allenatore

Alla lista degli ex Milan che hanno trovato una nuova panchina per la prossima stagione si è aggiunto Hernan Crespo. L’ex attaccante rossonero tornerà ad allenare il San Paolo a quattro anni dalla precedente esperienza del 2021 nella quale vinse un campionato paulista in finale contro i grandi rivali del Palmeiras. Crespo ha firmato un contratto fino al 2026 e sostituisce il connazionale Luis Zubeldia. Il San Paolo è attualmente 14° nel Brasilerao a -10 dalla capolista Flamengo.

“È un grande professionista, conosce il club, ha vinto un titolo qui e questo è il momento giusto per riportarlo con noi. Siamo felici di aver concluso questo affare“, queste le parole del presidente del club brasiliano, Julio Caceres. La precedente esperienza di Crespo al San Paolo si è chiusa con l’esonero, comunicato il 13 ottobre 2021 con la squadra al 13° posto nel Brasilerao con 30 punti in 25 partite, a un passo dalla zona retrocessione.

Dopo l’esonero dal San Paolo, Crespo ha avuto due esperienza in Asia con i qatariori dell’Al Duhail e gli emiratini dell’Al Ain. Con quest’ultimi, Hernan ha vinto l’Asian Champions League nel 2024 in finale contro i giapponese dello Yokohama Marinos. Un trionfo che ha consentito all’Al Ain di partecipare alla prima edizione Mondiale per Club. A distanza di un anno dal suo arrivo, Crespo è stato esonerato dall’Al Ain dopo la sconfitta nel turno preliminare di Coppa Intercontinentale contro gli egiziani dell’Al Ahly.