Prestito con diritto di riscatto, il Milan è pronto a riportarlo in Italia

Il Milan vuole riportare in Italia un big in vista della prossima stagione con i rossoneri che sarebbero disposti a chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto.

Sono diverse le piste che Igli Tare sta battendo in questi giorni per cercare di rinforzare l’organico del Milan ed accontentare Massimiliano Allegri.

C’è aria di rivoluzione in casa Milan per quello che riguarda il mercato estivo con la dirigenza al lavoro per cambiare profondamente una rosa che durante la scorsa stagione (conquista della Supercoppa italiana a parte) ha profondamente deluso. Igli Tare sta lavorando costantemente in contatto con Massimiliano Allegri che ha indicato al nuovo direttore sportivo quali potrebbero essere le figure importanti per migliorare l’organico. Una delle ultime idee è relativa all’acquisto di un calciatore che potrebbe tornare in Serie A.

Calciomercato, il Milan vuole riportare in Italia un big

Federico Chiesa è diventato un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con l’attaccante esterno che potrebbe lasciare il Liverpool dopo una sola stagione. I rossoneri, però, si trovano di fronte a delle difficoltà dovute dalle richieste dei Reds e del calciatore.

Il club inglese, acquistato Federico Chiesa per circa 15 milioni di euro durante la scorsa estate, ha utilizzato molto poco l’ex Juventus ed è disposto a dirgli addio dopo un solo anno ma a titolo definitivo. La volontà del Liverpool è quella di cedere il campione d’Europa con la nazionale italiana per una somma identica a quella spesa appena un anno fa per andare a registrare una minima plusvalenza dalla sua partenza.

Il Milan, dal canto suo, preferirebbe un acquisto in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La trattativa con il Liverpool potrebbe anche trovare un punto di incontro ma un altro ostacolo, forse quello più grande, è legato allo stipendio di Chiesa. Al momento il giocatore percepisce circa 7 milioni di euro, una somma completamente inarrivabile per il Milan che sarebbe disposto a pagare circa 3,5 milioni l’anno all’ex Fiorentina.

Molto dipenderà quindi dalla volontà del giocatore. Lo stesso Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo ct della nazionale italiana, ha confessato di aver sentito telefonicamente Chiesa consigliandogli di trasferirsi per andare a giocare con continuità ed avere l’opportunità di essere convocato nuovamente in maglia azzurra. Considerati i mondiali del 2026, per i quali l’Italia deve ancora conquistare il pass, Chiesa potrebbe anche fare un sacrificio economico e decidere di ridursi l’ingaggio per ritrovare continuità.